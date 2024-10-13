"Это какой-то ужас и стыд": звезду "Гнезда горлицы" возмутили цены на такси в Киеве (фото)

Римма Зюбина рассказала о высоких тарифах на услуги такси на вокзале в столице, назвав их "разводняком". В комментариях фанаты артистки отметили, что это не новость и такая ситуация есть в каждом городе Украины.

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Известную украинскую актрису, телеведущую и общественную активистку Римму Зюбину возмутили тарифы на услуги такси на железнодорожном вокзале в Киеве. Артистка 13 октября на своей странице в Facebook рассказала историю, которая вызвала большой резонанс среди своих подписчиков, как помогла незнакомой женщине вызвать машину за умеренную цену.

Римма рассказала, что на улице к ней обратилась женщина по имени Елена, которая с маленькими детьми приехала по делам в столицу и пыталась воспользоваться услугами такси, однако водители озвучили ей разные цены за свои услуги.

"Такси на железнодорожном вокзале в Киеве — это какой-то ужас и стыд! Иду с поезда и на светофоре на углу Саксаганского/Петлюры обращается ко мне молодая мама с двумя детками: "Подскажите, а как я могу поймать такси? Мы два года здесь не были. Нам на улицу Волынскую ехать. Там возле вокзала сказали "1000 грн", потом "800", а я говорю — "давайте 400". А таксист говорит: "Я за 400 не поеду". Я вызвала такси за 140 грн", — рассказала артистка.

По словам Риммы, женщина и ее дети были сонные и уставшие. Актриса дождалась приезда такси и посадила Елену с детками в машину. "Я это с первого своего визита в Киев наблюдаю. Этот разводняк. На кого это рассчитано? Почему какое-то быдло позволяет себе чувствовать себя выше других людей? Это чистой воды мошенничество и никакой ответственности!", — возмутилась Зюбина.

Сообщение актрисы вызвало возмущение среди фанатов и читателей ее страницы. Люди пишут, что подобное случается не только в Киеве, но и во Львове, Сумах и других городах Украины.

Комментарии фанатов к сообщению Риммы Зюбиной Фото: facebook.com/z.rimma.z

Напомним, 25 июня Фокус писал о том, что таксист украл у вдовы военного 400 тысяч, которые она получила за гибель мужа.