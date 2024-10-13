"Це якийсь жах і сором": зірку "Гнізда горлиці" обурили ціни на таксі в Києві (фото)

Римма Зюбіна розповіла про високі тарифи на послуги таксі на вокзалі в столиці, назвавши їх "розводняком". У коментарях фанати артистки зазначили, що це не новина і така ситуація є в кожному місті України.

Related video

Відому українську акторку, телеведучу та громадську активістку Римму Зюбіну обурили тарифи на послуги таксі на залізничному вокзалі в Києві. Артистка 13 жовтня на своїй сторінці у Facebook розповіла історію, яка викликала неабиякий резонанс серед свої підписників, як допомогла незнайомій жінці викликати автівку за помірну ціну.

Римма розповіла, що на вулиці до неї звернулася жінка по імені Олена, яка з маленькими дітьми приїхала у справах в столицю та намагалася скористатися послугами таксі, однак водії озвучили їй різні ціни за свої послуги.

"Таксі на залізничному вокзалі в Києві — це якийсь жах і сором! Йду з поїзда і на світлофорі на розі Саксаганського/Петлюри звертається до мене молода мама з двома дітками: "Підкажіть, а як я можу піймати таксі? Ми два роки тут не були. Нам на вулицю Волинську їхати. Там біля вокзалу сказали "1000 грн", потім "800", а я кажу — "давайте 400". А таксист каже: "Я за 400 не поїду". Я викликала таксі за 140 грн", — розповіла артистка.

За словами Римми, жінка та її діти були сонні і втомлені. Акторка дочекалася приїзду таксі і посадила Олену з дітками в машину. "Я це з першого свого візиту в Київ спостерігаю. Оцей розводняк. На кого це розраховано? Чому якесь бидло дозволяє собі відчувати себе више за інших людей? Це чистої води шахрайство і ніякої відповілальності!", — обурилася Зюбіна.

Допис акторки викликав обурення серед фанатів та читачів її сторінки. Люди пишуть, що подібне трапляється не тільки в Києві, а й у Львові, Сумах та інших містах України.

Коментарі фанатів до допису Римми Зюбіної Фото: facebook.com/z.rimma.z

Нагадаємо, 25 червня Фокус писав про те, що таксист вкрав у вдови військового 400 тисяч, які вона отримала за загибель чоловіка.