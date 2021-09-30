"Нічим дихати". Актриса Римма Зюбіна обурилася курцями в потязі "Інтерсіті" (фото)

Зюбіна розповіла, як відбулася її поїздка з Херсона до Києва, яка тривала понад вісім годин.

Українська актриса Римма Зюбіна розповіла на своїй сторінці в Facebook про свої враження від поїздки в потязі "Інтерсіті" за маршрутом Херсон-Київ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За її словами, вона придбала квиток у вагон першого класу, однак виявилося, що це був звичайний купейний вагон.

Актриса зазначила, що, незважаючи на заборону, в тамбурі вагона під час руху потяга курили пасажири, і дим проникав навіть у її купе.

"За кілька годин нічим дихати всередині вагона. Провідники відповідають, що вони не поліція та штрафувати не можуть. Може, штрафи підвищити? На ці гроші можна було б обладнати вагони", — написала Римма Зибіна.

[ + – ] Вагон "Інтерсіті" [ + – ] Купе "Інтерсіті" [ + – ] Попередження про заборону куріння [ + – ] Туалет в поїзді [ + – ] Сидячі місця в купе

У коментарях до посту на скарги актриси відреагувала "Укрзалізниця", пояснивши заміну вагона "технічними причинами".

"З технічних причин один із вагонів був замінений у депо, тому приносимо вибачення", — сказано у відповіді перевізника.

В "Укрзалізниці" також засудили бездіяльність начальника потяга стосовно куріння в тамбурі вагона та попросили Зюбіну надати їм детальнішу інформацію про поїздку для повноцінного розслідування цього інциденту.

[ + – ] Коментар "Укрзалізниці"

Хто така Римма Зюбіна

Римма Анатоліївна Зюбіна — актриса театру й кіно та телеведуча. Рейтингом "Знято в Україні" була визнана найкращою актрисою 2017-2019 років.

У 2016 році знялася у фільмі "Гніздо горлиці". На "Золотій Дзизі" ця стрічка отримала шість статуеток, а Зюбіну удостоїли звання "Краща актриса".

[ + – ] Римма Зюбіна

Раніше ілюстраторка Надія Кушнір заявила, що її намагалися зґвалтувати в СВ-вагоні потяга "Укрзалізниці".

Перед цим, у серпні 2021 року жертвами насильства стали дві дівчини, які їхали в одному купе з нетверезим чоловіком. Той відпускав сексистські жарти та намагався до них приставати.

А в Запоріжжі жінці з двома дітьми не дозволили перебувати вночі в платному залі підвищеного комфорту на залізничному вокзалі.