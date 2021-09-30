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"Нечем дышать". Актриса Римма Зюбина возмутилась курильщиками в поезде "Интерсити" (фото)

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Зюбина, Интерсити, купе,
Фото: Facebook | Купе вагона поезда "Интерсити"

Зюбина рассказала, как прошла ее поездка из Херсона в Киев, которая продолжалась более восьми часов.

Украинская актриса Римма Зюбина рассказала на своей странице в Facebook о своих впечатлениях от поездки в поезде "Интерсити" по маршруту Херсон-Киев.

По ее словам, она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон.

Актриса отметила, что несмотря на запрет, в тамбуре вагона во время движения поезда курили пассажиры и дым проникал даже в ее купе.

"За несколько часов нечем дышать в середине вагона. Проводники отвечают, что они не полиция и штрафовать не могут. Может штрафы повысить? На эти деньги можно было бы оборудовать вагоны", – написала Римма Зыбина.

Интерсити, поезд, вагон,
Вагон "Интерсити"
Интерсити, поезд, купе,
Купе "Интерсити"
Интерсити, поезд, тамбур,
Предупреждения о запрете курения
Интерсити, поезд, туалет
Туалет в поезде
Интерсити, поезд, места,
Сидячие места в купе
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Интерсити, поезд, купе,
Интерсити, поезд, тамбур,
Интерсити, поезд, туалет
Интерсити, поезд, места,

В комментариях к посту на жалобы актрисы отреагировала "Укрзализныця", объяснив замену вагона "техническими причинами".

"По техническим причинам один из вагонов был заменен в депо, поэтому приносим извинения", – сказано в ответе перевозчика.

В "Укрзализныце" также осудили бездействие начальника поезда касаемо курения в тамбуре вагона и попросили Зюбинe предоставить им более подробную информацию о поездке для полноценного расследования данного инцидента.

Укрзализныця, Зюбина, комментарий,
Комментарий "Укрзализныци"

Кто такая Римма Зюбина

Римма Анатольевна Зюбина – актриса театра и кино и телеведущая. Рейтингом "Снято в Украине" была признана лучшей актрисой 2017—2019 годов.

В 2016 году снялась в фильме "Гнездо горлицы". На "Золотой дзиге" эта лента получила шесть статуэток, а Зюбину удостоили звания "Лучшая актриса".

Римма Зюбина, актриса, ведущая,
Римма Зюбина

Ранее иллюстратор Надежда Кушнир заявила, что ее попытались изнасиловать в СВ-вагоне поезда "Укрзализныци".

Перед этим, в августе 2021 года жертвами насилия стали две девушки, которые ехали в одном купе с нетрезвым мужчиной. Тот отпускал сексисткие шутки и пытался к ним приставать.

А в Запорожье женщине с двумя детьми не позволили находиться ночью в платном зале повышенного комфорта на железнодорожном вокзале.