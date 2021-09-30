"Нечем дышать". Актриса Римма Зюбина возмутилась курильщиками в поезде "Интерсити" (фото)
Зюбина рассказала, как прошла ее поездка из Херсона в Киев, которая продолжалась более восьми часов.
Украинская актриса Римма Зюбина рассказала на своей странице в Facebook о своих впечатлениях от поездки в поезде "Интерсити" по маршруту Херсон-Киев.
По ее словам, она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон.
Актриса отметила, что несмотря на запрет, в тамбуре вагона во время движения поезда курили пассажиры и дым проникал даже в ее купе.
"За несколько часов нечем дышать в середине вагона. Проводники отвечают, что они не полиция и штрафовать не могут. Может штрафы повысить? На эти деньги можно было бы оборудовать вагоны", – написала Римма Зыбина.
В комментариях к посту на жалобы актрисы отреагировала "Укрзализныця", объяснив замену вагона "техническими причинами".
"По техническим причинам один из вагонов был заменен в депо, поэтому приносим извинения", – сказано в ответе перевозчика.
В "Укрзализныце" также осудили бездействие начальника поезда касаемо курения в тамбуре вагона и попросили Зюбинe предоставить им более подробную информацию о поездке для полноценного расследования данного инцидента.
Кто такая Римма Зюбина
Римма Анатольевна Зюбина – актриса театра и кино и телеведущая. Рейтингом "Снято в Украине" была признана лучшей актрисой 2017—2019 годов.
В 2016 году снялась в фильме "Гнездо горлицы". На "Золотой дзиге" эта лента получила шесть статуэток, а Зюбину удостоили звания "Лучшая актриса".
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