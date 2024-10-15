"Она в один момент забрала ребенка": известный продюсер рассказал, почему не знает, где сейчас его единственный сын

Игорь Кириленко признался, что уже год не виделся с сыном и даже точно не знает, где он может быть.

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33-летний украинский музыкальный продюсер, основатель группы The Erised, Liquid Break, Hidden Element и музыкальный руководитель проектов DOROFEEVA и DANTES Игорь Кириленко признался, что его жена тайком вывезла 6-летнего сына Мику за границу и не разрешает с ним общаться. Подробностями личной жизни Кириленко поделился в программе "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

Так, музыкальный продюсер рассказал, что сейчас уже год как не видел своего 6-летнего сына. Все потому, что после развода с женой, по имени Юля, она решила уехать с сыном за границу и не сообщила ему об этом. Сейчас женщина не разрешает общаться с мальчиком и не называет его местонахождение. По словам, Кириленко уже год между ним и бывшей женой продолжаются судебные разборки, которые пока никакой пользы не дали.

"Он сейчас находится в стране Евросоюза насколько я понимаю, это в Латвии. Я даже не знаю точно, где находится мой сын. Мама ребенка не дает общаться. У меня нет возможности связаться с ним", — сказал музыкальный продюсер.

В частности, известно, что мальчик родился в Америке, когда семья жила там, уже через год пара вернулась в Украину. Но уже в 2023 году супруги приняли решение развестись.

"Мы разошлись. Она в один момент забрала ребенка. В связи с войной она могла без моего разрешения вывезти ребенка. Мы приняли решение, что расходимся. Это в 2023 году. Я понимаю, что есть какие-то старые обиды, которые сохранились. То что так произошло, это я дурак, я не перестраховался. Я себе сам могу сказать, что я не перестраховался юридически. Год назад, я его провожал на поезд в Нововолынск, они были там, он жил с мамой, я уже работал здесь. А потом мы с юристом направили запрос в пограничную службу (ред. откуда узнали, что мальчика вывезли за границу)", — добавил Кириленко.

Игорь Кириленко с сыном

По его словам, он не знает почему так сложилось, но предполагает, что жена не удержала его график работы, ведь он постоянно пропадал на работе. На вопрос Славы Демина, изменял ли он любимой, он ответил, что нет.

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