"Вона в один момент забрала дитину": відомий продюсер розповів, чому не знає, де зараз його єдиний син

Ігор Кириленко зізнався, що вже рік не бачився з сином і навіть точно не знає, де він може бути.

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33-річний український музичний продюсер, засновник гурту The Erised, Liquid Break, Hidden Element і музичний керівник проєктів DOROFEEVA та DANTES Ігор Кириленко зізнався, що його дружина потайки вивезла 6-річного сина Міку за кордон і не дозволяє з ним спілкуватися. Подробицями особистого життя Кириленко поділився в програмі "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Так, музичний продюсер розповів, що наразі вже рік як не бачив свого 6-річного сина. Все тому, що після розлучення з дружиною, на ім’я Юля, вона вирішила виїхати з сином за кордон і не повідомила його про це. Наразі жінка не дозволяє спілкуватися з хлопчиком і не називає його місцезнаходження. За словами, Кириленка вже рік між ним та колишньою дружиною тривають судові розбірки, які поки ніякої користі не дали.

"Він зараз перебуває в країні Євросоюзу наскільки я розумію, це в Латвії. Я навіть не знаю точно, де знаходиться мій син. Мама дитини не дає спілкуватися. У мене немає можливості зв’язатися з ним", — сказав музичний продюсер.

Зокрема, відомо, що хлопчик народився в Америці, коли родина жила там, вже через рік пара повернулася в Україну. Але вже у 2023 році подружжя прийняло рішення розлучитися.

"Ми розійшлися. Вона в один момент забрала дитину. У зв’язку з війною вона могла без мого дозволу вивезти дитину. Ми прийняли рішення, що розходимось. Це в 2023 році. Я розумію, що є якісь старі образи, які збереглися. Те що так сталося, це я дурак, я не перестрахувався. Я собі сам можу сказати, що я не перестрахувався юридично. Рік тому, я його проводжав на потяг у Нововолинськ, вони були там, він жив з мамою, я вже працював тут. А потім ми з юристом надіслали запит на прикордонну службу (ред. звідки дізналися, що хлопчика вивезли за кордон)", — додав Кириленко.

Ігор Кириленко з сином

За його словами, він не знає чому так склалося, але припускає, що дружина не втримала його графіку роботи, адже він постійно пропадав на роботі. На запитання Слави Дьоміна, чи він зраджував коханій, він відповів, що ні.

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