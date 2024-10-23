Известная украинская блогерша рассказала о кризисах в отношениях с мужем

За Александрой Петрайчук в сети инстаграм следит 985 тысяч читателей. У себя на странице она рассказывает об отношениях и сексуальной жизни в браке.

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Блогерша Александра Петрайчук, темой блога которой являются сексуальные отношения в браке, призналась, что за 13 лет в браке проживала с мужем немало кризисных периодов. Подробностями личной жизни блогерша поделилась в интервью Фокусу.

Так, по ее словам, за эти годы в отношениях, они с мужем прожили минимум четыре кризисных периода. Первый, по ее словам, в семье произошел сразу после свадьбы. Все потому, что до бракосочетания пара жила отдельно, а когда съехались жить вместе, то их сексуальная жизнь напоминала пенсионеров, а не молодоженов.

Уже когда в семье родилась дочь пара столкнулась еще с одним кризисным периодом.

Третий кризисный этап в браке появился, когда Александра приняла решение развивать собственный блог и начать публичную жизнь в интернет-пространстве. Муж сопротивлялся этому, а Александра настаивала, что это важно для нее. И четвертая, когда она начала зарабатывать больше мужа. Однако, к счастью, благодаря мудрости, пара смогла сохранить отношения.

"Конечно, были. Кризисные моменты — это развитие отношений. Успешность брака и семьи заключается в том, как пара их преодолевает. Сейчас это очень сложно делать в условиях ценностей, которые диктуют соцсети и коучи разного образования и опыта. Мы окружены информационным полем, где продвигаются потребительское меркантильное отношение к партнеру, эгоизм, лень, концентрация на негативном и тому подобное. Это все вводит человека в состояние несексуального мышления и, как следствие, ухудшение отношений, потеря желания, много разводов из-за плохого секса", — пояснила Петрайчук.

Больше читайте в полной версии интервью Александры Петрайчук для Фокуса, где она впервые рассказала, чем занимается ее муж.