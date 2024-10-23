Відома українська блогерка розповіла про кризи у стосунках із чоловіком

За Олександрою Петрайчук в мережі інстаграм стежать 985 тисяч читачів. У себе на сторінці вона розповідає про стосунки та сексуальне життя у шлюбі.

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Блогерка Олександра Петрайчук, темою блогу якої є сексуальні стосунки в шлюбі, зізналася, що за 13 років у шлюбі проживала з чоловіком чимало кризових періодів. Подробицями особистого життя блогерка поділилася в інтерв’ю Фокусу.

Так, за її словами, за ці роки в стосунках вони з чоловіком прожили мінімум чотири кризові періоди. Перший, за її словами, в родині відбувся одразу після весілля. Все через те, що до одруження пара жила окремо, а коли з'їхалися жити разом, то їхнє сексуальне життя нагадувало пенсіонерів, а не молодят.

Вже коли в родині народилася донечка пара зіткнулася ще з одним кризовим періодом.

Третій кризовий етап у шлюбі з’явився, коли Олександра прийняла рішення розвивати власний блог та почати публічне життя в інтернет-просторі. Чоловік опирався цьому, а Олександра наполягала, що це важливо для неї. І четверта, коли вона почала заробляти більше за чоловіка. Однак, на щастя, завдяки мудрості, пара змогла зберегти стосунки.

"Звичайно, були. Кризові моменти — це розвиток стосунків. Успішність шлюбу та сім'ї полягає в тому, як пара їх долає. Зараз це дуже складно робити в умовах цінностей, які диктують соцмережі та коучі різної освіти та досвіду. Ми оточені інформаційним полем, де просуваються споживацьке меркантильне ставлення до партнера, егоїзм, лінь, концентрація на негативному тощо. Це все вводить людину в стан несексуального мислення і, як наслідок, погіршення стосунків, втрата бажання, багато розлучень через поганий секс", — пояснила Петрайчук.

Більше читайте у повній версії інтерв'ю Олександри Петрайчук для Фокусу, де вона вперше розповіла, чим займається її чоловік.