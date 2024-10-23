Блогерша Александра Петрайчук впервые рассказала, чем занимается ее муж

Александра Петрайчук призналась, что муж помогает ей решать документальные дела в работе, а также помогает дома.

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Блогерша Александра Петрайчук за которой в сети Инстаграм следят 985 тысяч подписчиков, впервые рассказала, чем занимается ее муж и как он реагирует на ее откровенные фото в сети. Подробностями личной жизни блогерша поделилась в интервью Фокусу.

Так, по ее словам, муж — основатель частного БТИ, поэтому он занимается документами на недвижимость. Кроме этого, параллельно ведет все финансовые и оперативные дела по ее бизнесам.

Блогерша также рассказала, что кроме работы, муж также занимается полностью домашними делами и дочкой (делает с ней уроки, возит в школу и на кружки).

На вопрос, как муж реагирует на откровенные фото Александры, которые она публикует в Инстаграм, она ответила, что относится он к этому нормально.

"Обнаженной я не бываю в блоге — так же как на других страницах, где женщины где-то на курорте в купальниках, но в моем исполнении это получается очень эротично, даже если я надену обычное платье. Так мой образ перекодируют читатели и зрители. У меня много сексуальной энергии. Искренне делюсь ею и насыщаюсь ею благодаря блогу и всему, что я делаю (сексуальные танцы, тексты, физическая активность, энергия восхищения читателей и т.д.)", — пояснила блогерша.

Больше читайте в полной версии интервью Александры Петрайчук для Фокуса, где она рассказала о кризисе в отношениях с мужем и как они их пережили.