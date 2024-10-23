Блогерка Олександра Петрайчук вперше розповіла, чим займається її чоловік

Олександра Петрайчук зізналася, що чоловік допомагає їй вирішувати документальні справи в роботі, а також допомагає вдома.

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Блогерка Олександра Петрайчук за якою в мережі Інстаграм слідкують 985 тисяч підписників, вперше розповіла, чим займається її чоловік та як він реагує на її відверті фото в мережі. Подробицями особистого життя блогерка поділилася в інтерв’ю Фокусу.

Так, за її словами, чоловік — засновник приватного БТІ, тому він займається документами на нерухомість. Крім цього, паралельно веде всі фінансові та оперативні справи за її бізнесами.

Блогерка також розповіла, що крім роботи, чоловік також опікується повністю хатніми справами і донькою (робить з нею уроки, возить до школи і на гуртки).

На запитання, як чоловік реагує на відверті фото Олександри, які вона публікує в Інстаграм, вона відповіла, що ставиться він до цього нормально.

"Оголеною я не буваю в блозі — так само як на інших сторінках, де жінки десь на курорті в купальниках, але в моєму виконанні це виходить дуже еротично, навіть якщо я одягну звичайну сукню. Так мій образ перекодують читачі та глядачі. У мене багато сексуальної енергії. Щиро ділюся нею і насичуюся нею завдяки блогу і всьому, що я роблю (сексуальні танці, тексти, фізична активність, енергія захоплення читачів тощо)", — пояснила блогерка.

Більше читайте у повній версії інтерв'ю Олександри Петрайчук для Фокусу, де вона розповіла про кризу в стосунках з чоловіком та як вони їх пережили.