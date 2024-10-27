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Стиль жизни

YAKTAK ответил на слухи, действительно ли влиятельные родители помогли ему построить музыкальную карьеру

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Фото: Пресслужба | ЯКТАК

YAKTAK в свои 18 лет приобрел довольно широкую популярность среди молодежи. Его песни слушают в наушниках и узнают на улице. Однако в сети ходят слухи, что карьеру артиста юноше приобрели влиятельные родители. Певец впервые ответил на обвинения.

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18-летний украинский певец Ярослав Карпук, сценическое имя которого YAKTAK известен песнями "Эндорфин" и "Ночью" впервые прокомментировал слухи, что его музыкальную карьеру купили влиятельные родители. Подробностями молодой артист поделился в интервью изданию Фокус.

Так, певец впервые рассказал, что он родился в простой семье в маленьком пгт в Волынской области. Папа в свое время работал в правоохранительных органах, а мама в местном поселковом совете.

Артист признался, что родители действительно стали частью его удачной карьеры, ведь именно они вопреки всему верили в него.

Ярослав также вспомнил, что в свое время в его жизни был период, когда у него не было того, что имели другие дети, потому что у родителей не было возможности ему это купить, поэтому он всегда мечтал, что когда станет взрослым сможет финансово помогать родным.

"Чем мне помогали родители, так это верой в меня. Было очень много моментов, когда родители не могли где-то меня обеспечить так как других детей. И я всегда мечтал о том, что когда-то смогу поддерживать родителей, смогу сделать так, чтобы они могли меньше работать и смогу отблагодарить и вернуть им эту любовь, которую они в меня вложили", — пояснил артист.

Больше читайте в интервью Ярослава Карпука (YAKTAK) для Фокуса в котором он ответил, пойдет ли снова на Нацотбор на Евровидение.