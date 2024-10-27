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Стиль життя

YAKTAK відповів на чутки, чи дійсно впливові батьки допомогли йому побудувати музичну кар'єру

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Фото: Пресслужба | YAKTAK

YAKTAK у свої 18 років набув доволі широкої популярності серед молоді. Його пісні слухають в навушниках та впізнають на вулиці. Однак в мережі ходять чутки, що кар'єру артиста юнакові придбали впливові батьки. Співак вперше відповів на звинувачення.

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18-річний український співак Ярослав Карпук, сценічне ім’я якого YAKTAK відомий піснями "Ендорфін" та "Уночі" вперше прокоментував чутки, що його музичну кар’єру купили впливові батьки. Подробицями молодий артист поділився в інтерв’ю видання Фокус.

Так, співак вперше розповів, що він народився у простій сім’ї у маленькому смт у Волинській області. Тато свого часу працював в правоохоронних органах, а мама в місцевій селищній раді.

Артист зізнався, що батьки дійсно стали частиною його вдалої кар’єри, адже саме вони попри все вірили в нього.

Ярослав також пригадав, що свого часу в його житті був період коли у нього не було того, що мали інші діти, бо у батьків не було можливості йому це купити, тому він завжди мріяв, що коли стане дорослим зможе фінансово допомагати рідним.

"Чим мені допомагали батьки, так це вірою в мене. Було дуже багато моментів, коли батьки не могли десь мене забезпечити так як інших дітей. І я завжди мріяв про те, що колись зможу підтримувати батьків, що зможу зробити так, щоб вони могли менше працювати і зможу віддячити та повернути їм цю любов, яку вони в мене вклали", — пояснив артист.

Більше читайте в інтерв'ю Ярослава Карпука (YAKTAK) для Фокусу в якому він відповів, чи піде знову на Нацвідбір на Євробачення.