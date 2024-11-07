"Кризисов было очень много": Анна Завальская рассказала о сложных периодах в браке (видео)

По словам певицы, ей с мужем многое пришлось пережить. Влюбленные сделали немало ошибок, но измен не было.

Экс-учасница дуэта "Алиби", украинская певица Анна Завальская 7 ноября в интервью Алине Доротюк откровенно рассказала о серьезных проблемах и кризисах, которые она пережила в браке с мужем, композитором Дмитрием Саратским.

Анна призналась, что за 10 лет брака ей с возлюбленным пришлось много чего переживать, ведь кризисов у пары было немало. Впервые испытание отношений было, когда они узнали о беременности — на тот момент планов рожать детей и вступать в брак не было. После рождения сына Ильи супругов ждали новые испытания.

"Кризисов было очень много. У нас были с Димой очень большие испытания. Был очень тяжелый для меня кризис, когда родился Илья. Это я сейчас понимаю, что у меня была депрессия. А на тот момент… Мы с Димой не планировали брак, детей", — поделилась Анна. Более того, Дмитрий сложно воспринял саму новость о беременности Анны и возлюбленные в тот момент даже засомневались в своей любви друг к другу.

"Когда увидела эти две полоски, у Димы случилось воспаление нерва лица, у него была парализована часть лица. Я понимаю, что я уязвима, и он такой же. Этот момент был очень болезненный. Думали, что, может быть, не созданы друг для друга", — вспомнила певица.

Анна признала, что в браке было сделано немало ошибок, но измен не было. Чтобы сохранить отношения, певице приходилось переступать через себя и много работать над собой. "Бывали моменты, когда он допускал ошибки. Я себя очень сильно ломала, чтобы простить, осознать, понять, в чем была моя вина, допустила какие-то моменты, которые испортили отношения, в которых вмешались третьи лица. Измен не было, но были обстоятельства, в которых чувствовалось отдаление", – поделилась артистка.

Иногда дело доходило до развода, но влюбленные все же сделали шаги на встречу друг другу и старались сохранить свою любовь. "У нас было несколько переломных моментов, когда мы могли разбежаться, и я говорила, что это точка. Мы разъезжались. Потом я уговорила его пожить у моих родителей, это была большая ошибка", — призналась Завальская.

Но все же пара смогла преодолеть все трудности. По словам певицы, муж начал стоить собственный дом и предложил Анне переехать к нему. Вот тогда все изменилось: "Он бросил мне вызов и сказал, что у него строится дом, если хочешь, переезжай ко мне. С тех пор мы начали совсем другую свою историю".

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