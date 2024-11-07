"Криз було дуже багато": Анна Завальська розповіла про складні періоди в шлюбі (відео)

За словами співачки, їй із чоловіком багато чого довелося пережити. Закохані зробили чимало помилок, але зрад не було.

Ексучасниця дуету "Алібі", українська співачка Анна Завальська 7 листопада в інтерв'ю Аліні Доротюк відверто розповіла про серйозні проблеми і кризи, які вона пережила у шлюбі з чоловіком, композитором Дмитром Саратським.

Анна зізналася, що за 10 років шлюбу їй з коханим довелося багато чого переживати, адже криз у пари було чимало. Уперше випробування стосунків було, коли вони дізналися про вагітність — на той момент планів народжувати дітей і одружуватися не було. Після народження сина Іллі на подружжя чекали нові випробування.

"Криз було дуже багато. У нас були з Дімою дуже великі випробування. Була дуже важка для мене криза, коли народився Ілля. Це я зараз розумію, що в мене була депресія. А на той момент... Ми з Дімою не планували шлюб, дітей", — поділилася Анна. Ба більше, Дмитро складно сприйняв саму новину про вагітність Анни, і закохані в той момент навіть засумнівалися у своєму коханні одне до одного.

"Коли побачила ці дві смужки, у Діми сталося запалення нерва обличчя, у нього була паралізована частина обличчя. Я розумію, що я вразлива, і він такий самий. Цей момент був дуже болючий. Думали, що, можливо, не створені одне для одного", — згадала співачка.

Анна визнала, що в шлюбі було зроблено чимало помилок, але зрад не було. Щоб зберегти стосунки, співачці доводилося переступати через себе і багато працювати над собою. "Бували моменти, коли він припускався помилок. Я себе дуже сильно ламала, щоб пробачити, усвідомити, зрозуміти, в чому була моя провина, припустилася якихось моментів, які зіпсували стосунки, в які втрутилися треті особи. Зрад не було, але були обставини, в яких відчувалося віддалення", — поділилася артистка.

Іноді справа доходила до розлучення, але закохані все ж таки зробили кроки на зустріч один одному і намагалися зберегти своє кохання. "У нас було кілька переломних моментів, коли ми могли розбігтися, і я говорила, що це крапка. Ми роз'їжджалися. Потім я вмовила його пожити у моїх батьків, це була велика помилка", — зізналася Завальська. Та все ж пара змогла подолати всі труднощі. За словами співачки, чоловік почав будувати власний будинок і запропонував Анні переїхати до нього. Ось тоді все змінилося: "Він кинув мені виклик і сказав, що в нього будується будинок, якщо хочеш, переїжджай до мене. Відтоді ми почали зовсім іншу свою історію".

Раніше, 4 листопада, Андрій Пятов назвав причину розлучення після 19 років шлюбу.