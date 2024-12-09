Звезды рассекретили, какие гонорары просят на новогодние корпоративы

Звезды украинского шоу-бизнеса раскрыли свои гонорары за выступления на новогодних корпоративах, варьирующиеся от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Популярные блогеры и артисты, среди которых Никита Киселев, Melovin, Алена Алена и Андрей Кравченко, поделились суммами, которые они просят за участие в праздничных мероприятиях.

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Новогодние праздники — это не только время для празднований, но и период, когда корпоративы становятся важной частью праздничного календаря. Многие компании решают пригласить звезд для того, чтобы создать неповторимую атмосферу на своих праздничных мероприятиях. Однако, для этого нужно быть готовыми к солидным затратам, ведь гонорары популярных артистов на новогодние корпоративы могут быть впечатляющими. О своих заработках в новогодний период артисты рассказали в программе "Невероятная правда о звездах 2024" на СТБ.

Галицкая Дева — от 1000 евро

Галицкая Дева Фото: Пресслужба

Блогер Андрей Черепущак, более известный как "Галицкая дива", поделился с публикой, что его гонорар за участие в новогодних корпоративных мероприятиях составляет от 1 000 евро. Что именно входит в этот прайс блогер не уточнил.

Никита Киселев — от 3 до 10 тысяч долларов

Никита Киселев Фото: Фото від менеджера

Украинский певец и композитор Никита Киселев также признался, что его гонорар на новогодние корпоративы варьируется от 3 до 10 тысяч долларов, в зависимости от формата и локации мероприятия.

Андрей Кравченко — от 6 тысяч долларов

Андрей Кравченко Фото: Андрей Кравченко/ Instagram

Певец Андрей Кравченко, которого часто сравнивают с Олегом Винником, рассказал, что его выступление на новогодних праздниках начинается от 6 тысяч долларов.

Никита Добрынин — от 10 тысяч долларов

Никита Добрынин Фото: Instagram

Телеведущий Никита Добрынин не оставил без внимания этот тренд и заявил, что его участие на корпоративе обойдется в сумму от 10 тысяч долларов.

Melovin — 15 тысяч долларов

Меловин Фото: instagram.com/melovin_officia

Популярный певец Melovin, известный своим уникальным стилем, также не остается в стороне от новогодних корпоративов. За его выступление на праздничном мероприятии придется заплатить 15 тысяч долларов.

Алена Алена — 20 тысяч долларов

Алена Алена Фото: KULAKOVSKY

Рэперша Алена Алена, которая успела завоевать сердца украинских поклонников, призналась, что ее концертная программа на корпоратив обойдется в районе 20 тысяч долларов. Ее музыка и драйв, которые она дарит публике, делают ее популярным выбором для организаторов праздничных мероприятий.

Миша Крупин — 15-20 тысяч долларов

Миша Крупин Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Не менее популярный певец Миша Крупин также рассказал, что его гонорар на новогодние корпоративы варьируется от 15 до 20 тысяч долларов. Как и другие артисты, он приносит на праздники запоминающиеся эмоции и готов удивить публику новыми композициями.

Напомним, ранее мы писали, что украинские звезды поделились традициями празднования Дня Святого Николая.