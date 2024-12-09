Зірки розсекретили, які гонорари просять на новорічні корпоративи

Зірки українського шоу-бізнесу розкрили свої гонорари за виступи на новорічних корпоративах, що варіюються від кількох тисяч до десятків тисяч доларів. Популярні блогери та артисти, серед яких Нікіта Кісельов, Melovin, Альона Альона і Андрій Кравченко, поділилися сумами, які вони просять за участь у святкових заходах.

Новорічні свята — це не лише час для святкувань, але й період, коли корпоративи стають важливою частиною святкового календаря. Багато компаній вирішують запросити зірок для того, щоб створити неповторну атмосферу на своїх святкових заходах. Однак, для цього потрібно бути готовими до солідних витрат, адже гонорари популярних артистів на новорічні корпоративи можуть бути вражаючими. Про свої заробітки у новорчний період артисти розповіли в програмі "Неймовірна правда про зірок 2024" на СТБ.

Галицька Діва — від 1000 євро

Галицька Діва Фото: Пресслужба

Блогер Андрій Черепущак, більш відомий як "Галицька діва", поділився з публікою, що його гонорар за участь у новорічних корпоративних заходах становить від 1 000 євро. Що саме входить у цей прайс блогер не уточнив.

Нікіта Кісельов — від 3 до 10 тисяч доларів

Нікіта Кісельов Фото: Фото від менеджера

Український співак і композитор Нікіта Кісельов також зізнався, що його гонорар на новорічні корпоративи варіюється від 3 до 10 тисяч доларів, в залежності від формату і локації заходу.

Андрій Кравченко — від 6 тисяч доларів

Андрей Кравченко Фото: Андрій Кравченко / Instagram

Співак Андрій Кравченко, якого часто порівнюють з Олегом Винником, розповів, що його виступ на новорічних святах починається від 6 тисяч доларів.

Микита Добринін — від 10 тисяч доларів

Микита Добринін Фото: Instagram

Телеведучий Микита Добринін не залишив без уваги цей тренд і заявив, що його участь на корпоративі обійдеться в суму від 10 тисяч доларів.

Melovin — 15 тисяч доларів

Melovin Фото: instagram.com/melovin_officia

Популярний співак Melovin, відомий своїм унікальним стилем, також не залишається осторонь новорічних корпоративів. За його виступ на святковому заході доведеться заплатити 15 тисяч доларів.

Альона Альона — 20 тисяч доларів

Альона Альона Фото: KULAKOVSKY

Реперка Альона Альона, яка встигла завоювати серця українських шанувальників, зізналася, що її концертна програма на корпоратив обійдеться в районі 20 тисяч доларів. Її музика та драйв, які вона дарує публіці, роблять її популярним вибором для організаторів святкових заходів.

Міша Крупін — 15-20 тисяч доларів

Міша Крупін Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Не менш популярний співак Міша Крупін також розповів, що його гонорар на новорічні корпоративи варіюється від 15 до 20 тисяч доларів. Як і інші артисти, він приносить на свята емоції, що запам'ятовуються, і готовий здивувати публіку новими композиціями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські зірки поділилися традиціями святкування Дня Святого Миколая.