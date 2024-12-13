Известная телеведущая объявила о разводе после 12 лет брака

"Мы остались друзьями, но как пара перестали существовать", — призналась Екатерина Соляр, комментируя свой развод после 12 лет брака. Ведущая откровенно рассказала об испытаниях в отношениях, взаимных изменах и сложности длительных отношений.

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37-летняя украинская ведущая и блогер Екатерина Соляр сообщила о разводе с мужем после 12 лет брака. Об этом она рассказала 13 декабря в подкасте "Олега френды" телеканала "Дом".

По словам Соляр, впервые тема развода появилась два года назад, когда она сама инициировала разговор. Однако тогда это стало неожиданностью для ее мужа, и он пытался спасти отношения. Через полгода после этого инициатором развода уже выступил он.

"Он приехал и сказал: 'Наверное, нам стоит расстаться, потому что мы больше друзья, чем супруги, — поделилась ведущая. — Никто из нас не виноват. Просто 12 лет — это значительный срок. Мы ничего не делали, чтобы остаться вместе, и в конце концов наши пути разошлись".

На вопрос о возможных изменах Соляр ответила откровенно: "Так случилось, что ему несколько лет нравилась моя подруга, а мне на протяжении всего этого времени нравился другой мужчина, хотя он об этом не знал, и я тоже об этом молчала. Получается, что измены были с обеих сторон".

Кто такая Екатерина Соляр

Екатерина Соляр родилась в 1987 году в Желтых Водах Днепропетровской области. С 2020 года работает ведущей на "24 канале". Широкая аудитория узнала о ней после критики в адрес певицы Loboda в начале полномасштабного вторжения рф в Украину.

На Instagram-страницу Соляр подписано более 99 тысяч подписчиков. Имя ее бывшего мужа ведущая не разглашает. Детей у пары нет.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская и Руслан Ханумак официально развелись.

Кроме этого, Фокус писал, что друг Бена Аффлека рассказал, расстанется ли актер с Дженнифер Лопес.