Відома телеведуча оголосила про розлучення після 12 років шлюбу

"Ми залишилися друзями, але як пара припинили існувати", — зізналася Катерина Соляр, коментуючи своє розлучення після 12 років шлюбу. Ведуча відверто розповіла про випробування в стосунках, взаємні зради та складність тривалих відносин.

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37-річна українська ведуча та блогерка Катерина Соляр повідомила про розлучення з чоловіком після 12 років шлюбу. Про це вона розповіла 13 грудня у подкасті "Олега френди" телеканалу "Дім".

За словами Соляр, вперше тема розлучення з’явилася два роки тому, коли вона сама ініціювала розмову. Однак тоді це стало несподіванкою для її чоловіка, тож він намагався врятувати стосунки. Через пів року після цього ініціатором розлучення вже став він.

"Він приїхав і сказав: 'Напевно, нам варто розлучитися, бо ми більше друзі, ніж подружжя, — поділилася ведуча. — Ніхто з нас не винен. Просто 12 років — це значний термін. Ми нічого не робили, щоб залишитися разом, і врешті-решт наші шляхи розійшлися".

На запитання про можливі зради Соляр відповіла відверто: "Так сталося, що йому кілька років подобалася моя подруга, а мені протягом усього цього часу подобався інший чоловік, хоча він про це не знав, і я теж про це мовчала. Виходить, що зради були з обох боків".

Хто така Катерина Соляр

Катерина Соляр народилася 1987 року в Жовтих Водах Дніпропетровської області. З 2020-го працює ведучою на "24 каналі". Широка аудиторія дізналася про неї після критики на адресу співачки Loboda на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На Instagram-сторінку Соляр підписано понад 99 тисяч фоловерів. Ім'я її колишнього чоловіка ведуча не розголошує. Дітей у пари немає.

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