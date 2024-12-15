"Когда-то за мной придут": друг Волошина рассказал о тайном Telegram-канале блогера

По словам певца Хассана Назара, он не осуждает поступок блогера, ведь "есть Влад Яма, Винник, Потап". Также музыкант рассказал, что Волошин на самом деле помогал ВСУ.

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Украинский музыкант Хас (Хассан Назар) рассказал, о чем его попросил Александр Волошин задолго до побега из Украины. Об этом пишет "РБК-Украина".

Украинский хип-хоп исполнитель и радиоведущий прокомментировал скандал вокруг выезда блогера в Европу летом 2024 года.

"Я не берусь критиковать, правильно ли он сделал, потому что, на самом деле, таких, как он, достаточно много — тех, кто уехал. Если брать конкретно его случай, то надо разбирать очень много нюансов, и на это нужно время", — сказал Хас.

"Мы живем в настолько несправедливое время, что брать одну историю — это уже несправедливо", — добавил музыкант.

Хас

Хас даже назвал конкретные имена публичных людей, которые выезжали из Украины во время полномасштабной войны.

"Например, сейчас мы общаемся о Саше Волошине, а он в сторис катается вместе с Димой Евтушенко. Но почему-то о нем мы не говорим. Или, например, есть Влад Яма, Винник, Потап. И есть те, кому вообще плевать на Украину", — сказал музыкант.

В частности, Хас признался, что не отказался от общения с Александром Волошиным и поздравлял его с днем рождения.

"Я знаю, как он помогал. В момент общения с ним я был причастен к этому. При нашем первом знакомстве он спросил у меня, есть ли у меня тайный Telegram-канал, где я сам себе отчитываюсь и помогаю Вооруженным силам. Я удивился и спросил: "Саш, а зачем это?". А он ответил: "Потому что я знаю, что когда-то за мной придут. И ты сделай так. Потому что если за мной придут, то за твой острый язык за тобой точно придут", — рассказал музыкант.

Выезд Александра Волошина за границу

О выезде из Украины блогер сообщил в августе, подтвердив слухи. Волошин сказал, что находится в Испании и сообщал о намерении открывать ФЛП, чтобы строить жизнь в новой стране и платить налоги там. Бывший муж Анны Тринчер также заявил, что не считает себя предателем и "немало делает, приближая победу в Украине".

Уже в ноябре стало известно, что блогер купил виллу на Бали.

Александр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, Александра Волошина внесли в базу "Миротворец".

Также Фокус писал о скандале со сбором Волошина на помощь пострадавшим в результате обстрела "Охматдета".