"Колись за мною прийдуть": друг Волошина розповів про таємний Telegram-канал блогера

За словами співака Хассана Назара, він не засуджує вчинок блогера, адже "є Влад Яма, Винник, Потап". Також музикант розповів, що Волошин насправді допомагав ЗСУ.

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Український музикант Хас (Хассан Назар) розповів, про що його попросив Олександр Волошин задовго до втечі з України. Про це пише "РБК-Україна".

Український хіп-хоп виконавець та радіоведучий прокоментував скандал навколо виїзду блогера в Європу влітку 2024 року.

"Я не берусь критикувати, чи правильно він зробив, тому що, насправді, таких, як він, достатньо багато — тих, хто виїхав. Якщо брати конкретно його випадок, то треба розбирати дуже багато нюансів, і на це потрібен час", — сказав Хас.

"Ми живемо у настільки несправедливий час, що брати одну історію — це вже несправедливо", — додав музикант.

Хас

Хас навіть назвав конкретні імена публічних людей, які виїжджали з України під час повномасштабної війни.

"Наприклад, зараз ми спілкуємося про Сашу Волошина, а він у сторіс катається разом з Дімою Євтушенко. Але чомусь про нього ми не говоримо. Або, наприклад, є Влад Яма, Винник, Потап. І є ті, кому взагалі плювати на Україну", — сказав музикант.

Зокрема, Хас зізнався, що не відмовився від спілкування з Олександром Волошиним та вітав його з днем народження.

"Я знаю, як він допомагав. У момент спілкування з ним я був причетним до цього. При нашому першому знайомстві він запитав у мене, чи є у мене таємний Telegram-канал, де я сам собі звітуюсь і допомагаю Збройним силам. Я здивувався і спитав: "Саш, а навіщо це?". А він відповів: "Бо я знаю, що колись за мною прийдуть. І ти зроби так. Бо якщо за мною прийдуть, то за твій гострий язик за тобою точно прийдуть", — розповів музикант.

Виїзд Олександра Волошина за кордон

Про виїзд з України блогер повідомив у серпні, підтвердивши чутки. Волошин сказав, що перебуває в Іспанії і повідомляв про намір відкривати ФОП, щоб будувати життя в новій країні і платити податки там. Колишній чоловік Анни Трінчер також заявив, що не вважає себе зрадником і "чимало робить, наближаючи перемогу в Україні".

Уже в листопаді стало відомо, що блогер купив віллу на Балі.

Олександр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, Олександра Волошина внесли в базу "Миротворець".

Також Фокус писав про скандал зі збором Волошина на допомогу постраждалим внаслідок обстрілу "Охматдиту".