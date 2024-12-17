Олег Иваница рассказал, почему покинул "Дизель Шоу"

Украинский актер Олег Иваница впервые рассказал об истинной причине своего неожиданного ухода из юмористического проекта "Дизель Шоу" в 2018 году.

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Украинский актер Олег Иваница впервые рассказал о причине своего неожиданного выхода из юмористического проекта "Дизель Шоу" в 2018 году. В интервью Алине Доротюк он подтвердил, что основной причиной стало возникновение конфликта с другими участниками.

Иваница признался, что, когда он сообщил команде о своем решении уйти, "ребята" расстроились и не восприняли это положительно, после чего они перестали общаться. Актер объяснил, что разногласия с коллегами возникли из-за разных взглядов на жизнь и важных для него вопросов.

"Мы по-разному смотрим на некоторые важные для меня вещи", — отметил Олег, подчеркнув, что конфликт не был чем-то особенным, но все же оставил след.

Несмотря на это, Иваница не жалеет о своем решении уйти из "Дизель Шоу". Однако он признается, что иногда скучает по теплому дружескому общению с бывшими коллегами.

Олег Иваница работал актером в "Дизель Шоу" и скетчкоме "На троих", который был частью проекта компании "Дизель Студио", с 2015 по 2018 год. В 2018 году он решил покинуть шоу, объяснив свое решение потерей мотивации из-за трагической гибели Марины Поплавской, одной из ведущих актрис проекта. С началом войны в Украине актер присоединился к Вооруженным Силам Украины, чтобы защищать страну от российских агрессоров.

Напомним ранее мы писали, что звезда "Дизель шоу" рассказал, где проходит военную службу.