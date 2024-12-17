Олег Іваниця розповів, чому покинув "Дизель Шоу"

Український актор Олег Іваниця вперше розповів про справжню причину свого несподіваного виходу з гумористичного проєкту "Дизель Шоу" у 2018 році.

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Український актор Олег Іваниця вперше розпові щодо причини свого несподіваного виходу з гумористичного проєкту "Дизель Шоу" у 2018 році. В інтерв'ю Аліні Доротюк він підтвердив, що основною причиною стало виникнення конфлікту з іншими учасниками.

Іваниця зізнався, що, коли він повідомив команді про своє рішення піти, "рєбята" засмутилися і не сприйняли це позитивно, після чого вони перестали спілкуватися. Актор пояснив, що розбіжності з колегами виникли через різні погляди на життя та важливі для нього питання.

"Ми по-різному дивимося на деякі важливі для мене речі", — зазначив Олег, підкресливши, що конфлікт не був чимось особливим, але все ж залишив слід.

Попри це, Іваниця не шкодує про своє рішення піти з "Дизель Шоу". Однак він зізнається, що іноді сумує за теплим дружнім спілкуванням з колишніми колегами.

Олег Іваниця працював актором в "Дизель Шоу" та скетчкомі "На трьох", який був частиною проєкту компанії "Дизель Студіо", з 2015 по 2018 рік. У 2018 році він вирішив залишити шоу, пояснивши своє рішення втратою мотивації через трагічну загибель Марини Поплавської, однієї з провідних актрис проєкту. З початком війни в Україні актор приєднався до Збройних Сил України, щоб захищати країну від російських агресорів.

Нагадаємо раніше ми писали, що зірка "Дизель шоу" розповів, де проходить військову службу.