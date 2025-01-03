Зеленская высказалась о будущей первой леди США Мелании Трамп

Елена Зеленская вспомнила, что познакомилась с Меланией Трамп в 2019 году и подчеркнула, что их отношения являются нормальными. Первая леди Украины также сообщила, что планирует пригласить жену Дональда Трампа на саммит первых леди и джентльменов, но отметила, что этот вопрос еще требует уточнения.

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Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала свои отношения с будущей первой леди США, Меланией Трамп. Видео ее интервью вместе с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликовал Офис президента.

Журналистка поинтересовалась, пыталась ли Елена Зеленская пригласить Меланию Трамп в Украину или привлечь ее к совместным инициативам. Первая леди ответила, что для этого необходимо иметь определенный повод.

Она отметила, что познакомилась с Меланией Трамп еще в 2019 году во время первой каденции Дональда Трампа на посту президента США. Елена Зеленская подчеркнула, что их отношения являются положительными. В то же время она напомнила, что на момент ухода Джо Байдена с поста президента США, первой леди будет Джилл Байден, и что новых контактов с Меланией Трамп у нее еще не было.

Первая леди Украины добавила, что намерена пригласить жену Дональда Трампа на предстоящий саммит первых леди и джентльменов, но отметила, что этот вопрос еще требует уточнения.

Заметим, что Дональд Трамп, который одержал победу на президентских выборах 2024 года, официально вступит в должность в конце января 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на ее мужа.

Кроме этого, Фокус писал, о новогодних образах супругов Зеленских: стилистка обратила внимание на важную деталь.