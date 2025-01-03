Зеленська висловилася про майбутню першу леді США Меланію Трамп

Олена Зеленська згадала, що познайомилася з Меланією Трамп у 2019 році та підкреслила, що їхні стосунки є нормальними. Перша леді України також повідомила, що планує запросити дружину Дональда Трампа на саміт перших леді та джентльменів, але зазначила, що це питання ще потребує уточнення.

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Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала свої стосунки з майбутньою першою леді США, Меланією Трамп. Відео її інтерв'ю разом із чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, опублікував Офіс президента.

Журналістка поцікавилася, чи намагалася Олена Зеленська запросити Меланію Трамп до України або залучити її до спільних ініціатив. Перша леді відповіла, що для цього необхідно мати певний привід.

Вона зазначила, що познайомилася з Меланією Трамп ще у 2019 році під час першої каденції Дональда Трампа на посту президента США. Олена Зеленська підкреслила, що їхні стосунки є позитивними. Водночас вона нагадала, що на момент залишення Джо Байденом поста президента США, першою леді буде Джилл Байден, і що нових контактів із Меланією Трамп у неї ще не було.

Перша леді України додала, що має намір запросити дружину Дональда Трампа на майбутній саміт перших леді та джентльменів, але зазначила, що це питання ще потребує уточнення.

Зауважимо, що Дональд Трамп, який здобув перемогу на президентських виборах 2024 року, офіційно вступить на посаду в кінці січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на її чоловіка.

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