Ирина Билык впервые за долгое время показала сына от экс-супруга-россиянина

Ирина Билык поделилась редким фото с сыном Табризом, которого она родила от российского фотографа Аслана Ахмадова. 9-летний мальчик, которого певица долгое время не показывала в соцсетях, появился на новом снимке на фоне новогодней елки.

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Ирина Билык поделилась редким фото с сыном от экс-супруга-россиянина. Снимок артистка опубликовала у себя на странице в Инстаграм.

Певица впервые за долгое время опубликовала кадр с 9-летним Табризом, сыночком, которого она родила от российского фотографа Аслана Ахмадова. На снимке артистка позирует с мальчиком в розовой куртке и солнцезащитных очках на фоне празднично украшенной новогодней елки. Одежда мальчика на фото не была видна.

Публикация вызвала бурную реакцию в сети, ведь поклонники впервые за долгое время увидели мальчика, и сразу заметили, как сильно он изменился и повзрослел. В подписи к фото Ирина поинтересовалась у подписчиков, кто, по их мнению, является главным в их семье. Она намекнула, что именно Табриз занимает ключевую роль, а мама выполняет его пожелания. Поклонники засыпали семью комплиментами, отмечая, что они являются настоящим сокровищем и что сын Билык выглядит великолепно: "Какой из красивый мальчик", "Да, быстро подрос. Ну очень красивый мальчик растет", "Красавец брюнет", "Ребенок, красивый как его родители".

Заметим, что Табриз родился в 2015 году с помощью суррогатной матери, когда Билык находилась в браке с Ахмадовым. Однако уже через шесть лет пара развелась, и сегодня Билык воспитывает сына самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Билык рассказала, почему перевела свой хит на украинский.

Кроме этого, Фокус писал, что Дмитрий Коляденко рассказал подробности интимной жизни с Ириной Билык.