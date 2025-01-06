Ірина Білик вперше за довгий час показала сина від ексчоловіка-росіянина

Ірина Білик поділилася рідкісним фото з сином Табрізом, якого вона народила від російського фотографа Аслана Ахмадова. 9-річний хлопчик, якого співачка довгий час не показувала в соцмережах, з’явився на новому знімку на фоні новорічної ялинки.

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Ірина Білик поділилася рідкісним фото з сином від екс-чоловіка-росіянина. Знімок артистка опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм.

Співачка вперше за довгий час опублікувала кадр із 9-річним Табрізом, синочком, якого вона народила від російського фотографа Аслана Ахмадова. На знімку артистка позує з хлопчиком в рожевій куртці та сонцезахисних окулярах на фоні святково прикрашеної новорічної ялинки. Одяг хлопчика на фото не був видний.

Публікація викликала бурхливу реакцію в мережі, адже шанувальники вперше за довгий час побачили хлопчика, і одразу помітили, як сильно він змінився та подорослішав. У підписі до фото Ірина поцікавилася у підписників, хто, на їхню думку, є головним у їхній родині. Вона натякнула, що саме Табріз займає ключову роль, а мама виконує його побажання. Шанувальники засипали сім’ю компліментами, зазначаючи, що вони є справжнім скарбом і що син Білик виглядає чудово: "Який із гарний хлопчик", "Так, швидко підріс. Ну дуже гарний хлопчик росте", "Красень брюнет", "Дитина, красива як її батьки".

Зауважимо, що Табріз народився у 2015 році за допомогою сурогатної матері, коли Білик перебувала у шлюбі з Ахмадовим. Однак вже через шість років пара розлучилася, і сьогодні Білик виховує сина самостійно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Білик розповіла, чому переклала свій хіт українською.

Крім цього, Фокус писав, що Дмитро Коляденко розповів подробиці інтимного життя з Іриною Білик.