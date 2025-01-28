Позитив полмесяца скрывал рождение дочери: стала известна дата появления на свет дочери артиста

Позитив (Алексей Завгородний) рассекретил дату рождения своей дочери. Украинский певец лишь через две недели после появления малышки на свет сообщил, что стал отцом.

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Украинский певец Алексей Завгородний, выступающий под сценическим именем Позитив поделился свежими фото с одномесячной доченькой. Смейные кадры он опубликовал 27 января в Instagram Stories.

Как оказалось, девочка родилась 27 декабря 2024 года, но артист сообщил об этом лишь 15 января 2025-го — почти через две недели после ее появления на свет. В видео Позитив отметил, что его дочь Мария принимает поздравления, добавив подпись: "Один месяц".

Позитив и Юлия Сахневич Фото: instagram.com/positiff/

На кадрах певец нежно держит младенца, в это время вместе с женой целуют дочь в щечки.

Заметим, что Позитив и его вторая жена, Сахневич, узаконили отношения в 2023 году, но в течение года держали брак в секрете.

До этого артист был женат на дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили в браке восемь лет, а о своем расставании объявили весной 2021 года, признавшись, что на тот момент уже почти год не были вместе. В апреле 2021-го Позитив не отрицал, что причиной их развода могла стать Сахневич.

Напомним, ранее мы писали, что Позитив поделился семейными снимками с женой и дочкой.

Кроме этого, Фокус писал, что Позитив впервые прокомментировал роман своей бывшей жены и Потапа.