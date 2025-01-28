Стала відома дата появи на світ доньки Позитива

Позитив (Олексій Завгородній) розсекретив дату народження своєї доньки. Український співак лише через два тижні після появи малечі на світ повідомив, що став батьком.

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Український співак Олексій Завгородній, який виступає під сценічним ім'ям Позитив поділився свіжими фото з одномісячною донечкою. Смейні кадри він опублікував 27 січня в Instagram Stories.

Як виявилося, дівчинка народилася 27 грудня 2024 року, але артист повідомив про це лише 15 січня 2025-го – майже через два тижні після її появи на світ. У відео Позитив зазначив, що його донька Марія приймає вітання, додавши підпис: "Один місяць".

Позитив та Юлія Сахневич Фото: instagram.com/positiff/

На кадрах співак ніжно тримає немовля, у цей час разом із дружиною цілують донечку в щічки.

Зауважимо, що Позитив і його друга дружина, Сахневич, узаконили стосунки у 2023 році, але протягом року тримали шлюб у секреті.

До цього артист був одружений із дизайнеркою Анною Андрійчук. Вони прожили у шлюбі вісім років, а про своє розставання оголосили навесні 2021 року, зізнавшись, що на той момент уже майже рік не були разом. У квітні 2021-го Позитив не заперечував, що причиною їхнього розлучення могла стати Сахневич.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Позитив поділився сімейними знімками з дружиною та донькою.

Крім цього, Фокус писав, що Позитив вперше прокоментував роман своєї колишньої дружини та Потапа.