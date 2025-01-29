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Андрей Джеджула рассказал, какие обязанности имеет в добровольческом батальоне, который защищает киевское небо

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Фото: Андрій Джеджула | Андрей Джеджула

Андрей Джеджула, известный украинский телеведущий и шоумен, поделился опытом службы в добровольческом батальоне.

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Известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился впечатлениями о своей службе в добровольческом батальоне ДФТГ "Мрия". В эксклюзивном интервью Фокусу он рассказал, что осенью этого года присоединился к этому подразделению, которое занимается защитой неба Киева от вражеских атак.

"Я почти каждую неделю защищаю киевское небо. Главные наши цели это "шахэды", "герани" и так далее. Я прошел специальную подготовку и сейчас являюсь добровольцем формирования территориальной обороны. Там есть совершенно разные люди, разных профессий: от юриста и таксиста, до риелтора или водителя грузовика", — отметил шоумен.

По его словам, основной целью подразделения является слежение за определенными секторами Киева, где нужно защищать город от атак дронов, в частности "шахедов".

"Мы обязательно проходим переподготовку. Даже те, кто уже был на фронте, должны пройти двухнедельный курс, чтобы снова адаптироваться к новым условиям", — отметил телеведущий.

Андрей Джеджула, добровольческий батальон "Мрия", защита неба Киева, шахеты Fullscreen
Андрей Джеджула
Фото: Андрій Джеджула

Однако, по словам Джеджулы, на огневые возможности есть определенные ограничения. В частности, из-за густонаселенных районов ограничен угол обстрела.

"Однако вскоре мы переходим на открытые территории, где сможем эффективнее реагировать на угрозы", — добавил он.

Относительно личного опыта, Джеджула отметил, что его первое военное обучение состоялось в марте 2022 года в аэропорту Жуляны. Здесь он прошел базовый курс, включавший тактику, обращение с оружием и тактическую медицину. Со временем его подготовка стала более интенсивной, в частности он тренировался по инженерно-саперному делу и стрельбе из новейшего оружия, включая NLAW, Stinger и Javelin.

Андрей Джеджула также поделился своей гордостью за успешное прохождение заминированного поля, где он возглавил группу, прошедшую через более 80 растяжек и 20 мин, успешно выполняя задание.

Подробнее читайте в полной версии интервью Андрея Джеджулы для Фокуса в котором он рассказал не только о работе в добровольческом батальоне, но и личной жизни, отношениях с детьми и бывшими женщинами.