Андрій Джеджула розповів, які обов'язки має в добровольчому батальйоні, що захищає київське небо

Андрій Джеджула, відомий український телеведучий та шоумен, поділився досвідом служби в добровольчому батальйоні.

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Відомий український телеведучий та шоумен Андрій Джеджула поділився враженнями про свою службу в добровольчому батальйоні ДФТГ "Мрія". У ексклюзивному інтерв'ю Фокусу він розповів, що осінню цього року приєднався до цього підрозділу, який займається захистом неба Києва від ворожих атак.

"Я майже щотижня захищаю київське небо. Голові наші цілі це "шахеди", "герані" й так далі. Я пройшов спеціальну підготовку й зараз є добровольцем формування територіальної оборони. Там є абсолютно різні люди, різних професій: від юриста й таксиста, до рієлтора чи водія вантажівки", — зазначив шоумен.

За його словами, основною метою підрозділу є стеження за певними секторами Києва, де потрібно захищати місто від атак дронів, зокрема "шахедів".

"Ми обов'язково проходимо перепідготовку. Навіть ті, хто вже був на фронті, повинні пройти двотижневий курс, щоб знову адаптуватися до нових умов", — зазначив телеведучий.

Андрій Джеджула Фото: Андрій Джеджула

Однак, за словами Джеджули, на вогневі можливості є певні обмеження. Зокрема, через густонаселені райони обмежено кут обстрілу.

"Проте незабаром ми переходимо на відкриті території, де зможемо ефективніше реагувати на загрози", — додав він.

Щодо особистого досвіду, Джеджула зазначив, що його перше військове навчання відбулося у березні 2022 року в аеропорту Жуляни. Тут він пройшов базовий курс, що включав тактику, поводження зі зброєю та тактичну медицину. З часом його підготовка стала більш інтенсивною, зокрема він тренувався з інженерно-саперної справи та стрільби з новітньої зброї, включаючи NLAW, Stinger та Javelin.

Андрій Джеджула також поділився своєю гордістю за успішне проходження замінованого поля, де він очолив групу, що пройшла через понад 80 розтяжок і 20 мін, успішно виконуючи завдання.

Детальніше читайте у повній версії інтерв'ю Андрія Джеджули для Фокусу в якому він розповів не лише про роботу в добровольчому батальйоні, а й особисте життя, стосунки з дітьми та колишніми жінками.