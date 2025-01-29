Андрей Джеджула рассказал о результате суда по опеке над дочерью

Андрей Джеджула поделился результатами суда относительно опеки над дочерью Адель. После длительных судебных процессов телеведущий получил право проводить трое суток в неделю с дочерью, не допуская присутствия матери.

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Телеведущий Андрей Джеджула в эксклюзивном интервью для Фокуса поделился подробностями судебного процесса по опеке над его дочерью Адель.

После длительных судебных разбирательств, он получил право проводить с дочерью трое суток в неделю без присутствия матери. Это решение стало важным шагом в борьбе за равноправное воспитание ребенка и возможность поддерживать контакт с ним, несмотря на сложные отношения с его матерью, Юлией Джеджулой.

"Это решение по европейским стандартам. У меня есть трое суток в неделю, когда мы можем быть вместе, без присутствия матери. Несмотря на все, мы стараемся поддерживать стабильный контакт, и это решение суда дает мне возможность воспитывать дочь почти равноправно", — рассказал Джеджула.

Он также поделился, что общается с дочерью три раза в неделю по видеосвязи, в частности после ее садика. Совместно проводят время, играют в игры и смотрят мультики. Андрей отметил, что он старается максимально придерживаться графика общения, чтобы это не влияло на ее привычный режим.

Андрей Джеджула с дочерью Адель Фото: Андрій Джеджула

Джеджула также уточнил, что не пытался забрать дочь от матери, а лишь стремился создать для нее здоровое и равноправное воспитание с обоими родителями. Он готов продолжать платить алименты и вовремя выполнять свои обязанности, однако для него самое главное — это благополучие его ребенка.

В конце концов, после обращения в Верховный суд Украины, решение Дарницкого районного суда было подтверждено, и теперь Джеджула имеет право видеться с дочерью непосредственно у себя дома на три дня в неделю, а праздники и каникулы будут поделены поровну.

На данный момент, шоумен продолжает поддерживать контакт с Адель, в том числе через видеосвязь, и делает все возможное, чтобы сохранять стабильную и поддерживающую среду для своей дочери, пока продолжается военное положение.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Джеджула рассказал, какие обязанности имеет в добровольческом батальоне, защищающем киевское небо.

Кроме этого, Фокус писал, эксклюзивное интервью Фокусу с Андреем Джеджулой в котором он рассказал о войне, волонтерстве и отношениях с детьми.