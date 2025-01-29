Андрій Джеджула розповів про результат суду щодо опіки над донькою
Андрій Джеджула поділився результатами суду щодо опіки над донькою Адель. Після тривалих судових процесів телеведучий отримав право проводити три доби на тиждень з дочкою, не допускаючи присутності матері.
Телеведучий Андрій Джеджула у ексклюзивному інтерв'ю для Фокусу поділився подробицями судового процесу щодо опіки над його донькою Адель.
Після тривалих судових розглядів, він отримав право проводити з донькою три доби на тиждень без присутності матері. Це рішення стало важливим кроком у боротьбі за рівноправне виховання дитини та можливість підтримувати контакт з нею, попри складні стосунки з її матір'ю, Юлією Джеджулою.
"Це рішення за європейськими стандартами. Я маю три доби на тиждень, коли ми можемо бути разом, без присутності матері. Попри все, ми намагаємося підтримувати стабільний контакт, і це рішення суду дає мені можливість виховувати доньку майже рівноправно", — розповів Джеджула.
Він також поділився, що спілкується з донькою три рази на тиждень по відеозв'язку, зокрема після її садочку. Спільно проводять час, грають у ігри та дивляться мультики. Андрій зазначив, що він намагається максимально дотримуватися графіку спілкування, аби це не впливало на її звичний режим.
Джеджула також уточнив, що не намагався забрати доньку від матері, а лише прагнув створити для неї здорове та рівноправне виховання з обох батьків. Він готовий продовжувати платити аліменти й вчасно виконувати свої обов'язки, однак для нього найголовніше — це благополуччя його дитини.
Зрештою, після звернення до Верховного суду України, рішення Дарницького районного суду було підтверджене, і тепер Джеджула має право бачитися з донькою безпосередньо у себе вдома на три дні на тиждень, а свята і канікули будуть поділені порівну.
На цей момент, шоумен продовжує підтримувати контакт з Адель, в тому числі через відеозв'язок, і робить усе можливе, аби зберігати стабільне та підтримуюче середовище для своєї доньки, поки триває воєнний стан.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Джеджула розповів, які обов'язки має в добровольчому батальйоні, що захищає київське небо.
Крім цього, Фокус писав, ексклюзивне інтерв'ю Фокусу з Андрієм Джеджулою в якому він розповів про війну, волонтерство та стосунки з дітьми.