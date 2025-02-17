Дал пощечину и назвал проституткой: студентка Льва Сомова рассказала об унижении от преподавателя

Диана Ставницкая обвинила преподавателя Льва Сомова в физическом и психологическом насилии. Сам преподаватель все обвинения отвергает.

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Преподавателя Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) и актера Льва Сомова обвинили в психологическом насилии. Бывшая студентка Киевского международного университета Диана Ставницкая заявила, что он ее унижал и даже дал пощечину. Об этом Диана рассказала в интервью Алине Доротюк.

Диана Ставницкая рассказала об унижениях от Льва Сомова

Диана Ставницкая рассказала о Льве Сомове и преподавательнице хореографии Валерии Демченко, которую она назвала "правой рукой" преподавателя.

Диана рассказала, что последней каплей для нее стало то, что Лев Сомов ее ударил. После этого она решила уйти из университета.

Девушка начала общаться с другими студентами и актерами и узнавать о деятельности Льва Сомова вне мастерской. Преподавателю стало это известно. Вероятно, из-за этого он начал оскорблять студентку.

"В тот день, когда я решила уйти с курса, он начал мне говорить: "Ты ходишь по сцене как проститутка, такая же как и твоя мама. Неудивительно, что отец ушел из семьи. Это была последняя фраза перед тем, как он дал мне пощечину", — вспомнила Диана Ставицкая.

Скандал со Львом Сомовым: реакция преподавателя

Когда бывшие студентки Льва Сомова обвинили его в психологическом насилии и обвинили его в постоянных унижениях и оскорблениях, он назвал это клеветой.

"Это ложь! Мы готовим официальный ответ, но объяснять... Есть учебная программа. Не все студенты закалены, чтобы выполнять то, что написано в стандарте 026, принятого Верховной Радой. А есть еще научная учебная программа, с которой я работаю. Ничего за пределами этой программы я не делаю. Не все могут работать актерами, поэтому кто-то воспринимает программу эмоционально", — заявил Лев Сомов.

Напомним, ранее актриса Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой Александра Мироненко обвинила Сомова в насилии и унижениях. По ее словам, он бросался бутылками с водой в студентов и нецензурно ругался.