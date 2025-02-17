Дав ляпас та назвав повією: студентка Лева Сомова розповіла про приниження від викладача

Діана Ставницька звинуватила викладача Лева Сомова у фізичному та психологічному насильстві. Сам викладач всі звинувачення відкидає.

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Викладача Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД) та актора Лева Сомова звинуватили у психологічному насильстві. Колишня студентка Київського міжнародного університету Діана Ставницька заявила, що він її принижував та навіть дав ляпас. Про це Діана розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Діана Ставницька розповіла про приниження від Лева Сомова

Діана Ставницька розказала про Лева Сомова та викладачку хореографії Валерію Демченко, яку вона назвала "правою рукою" викладача.

Діана розповіла, що останньою краплею для неї стало те, що Лев Сомов її вдарив. Після цього вона вирішила піти з університету.

Дівчина почала спілкуватися з іншими студентами та акторами й дізнаватися про діяльність Лева Сомова поза межами майстерні. Викладачеві стало це відомо. Ймовірно, через це він почав ображати студентку.

"У той день, коли я вирішила піти з курсу, він почав мені казати: "Ти ходиш по сцені як повія, така ж як і твоя мама. Не дивно, що батько пішов із сім'ї. Це була остання фраза перед тим, як він дав мені ляпаса", – пригадала Діана Ставицька.

Скандал із Левом Сомовим: реакція викладача

Коли колишні студентки Лева Сомова звинуватили його у психологічному насиллі та звинуватили його в постійних приниженнях та образах, він назвав це наклепом.

"Це брехня! Ми готуємо офіційну відповідь, але пояснювати… Є навчальна програма. Не всі студенти загартовані, щоб виконувати те, що написано у стандарті 026, прийнятого Верховною Радою. А є ще наукова навчальна програма, з якою я працюю. Нічого за межами цієї програми я не роблю. Не всі можуть працювати акторами, тож хтось сприймає програму емоційно", – заявив Лев Сомов.

Нагадаємо, раніше акторка Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької Олександра Мироненко звинуватила Сомова у насиллі та приниженнях. За її словами, він кидався пляшками із водою у студентів та нецензурно лаявся.