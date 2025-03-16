Певец Коля Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги

Николай Серга стал советником министра еще в декабре 2024 года.

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Известный певец и телеведущий Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на начальника управления кадрового менеджмента МИД Виталия Мошкивского.

Он сообщил, что Сибига имеет двух внештатных советников: Николая Сергу и Дениса Коляду. Должности штатных советников не предусмотрено.

Коля Серга Фото: пресслужба "Ми були рекрутами"

35-летний военный, певец, а в прошлом телеведущий Николай Серга числится советником министра иностранных дел с 7 декабря 2024 года. Коля Серга — именно так его знает большинство украинцев — в первые дни вторжения вступил в ряды ВСУ. Там начал проект "Культурный десант", который объединил других артистов, музыкантов, поэтов, композиторов.

В августе 2022 года президент Зеленский отметил Сергу орденом "За мужество" III степени.

В мирное время Коля Серга был ведущим в телепроекте "Орел и решка", выступал резидентом Comedy Club Odessa.

31-летний Денис Коляда является выпускником Украинского католического университета. Работал в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Денис Коляда и Папа римский Франциск Фото: Соцсети

Коляда стал советником главы МИД 25 ноября 2024 года. В тот день он обнародовал сообщение в Facebook, в котором обозначил главную задачу для себя — "усилить голос Украины на мировой религиозной карте".

В 2019 году Коляда баллотировался в народные депутаты по спискам партии "Голос", но не прошел.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Украина хочет закончить войну в 2025 году и не будет препятствовать этому процессу.