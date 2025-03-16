Співак Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ Сибіги

Миколай Сєрга став радником міністра ще у грудні 2024 року.

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Відомий співак та телеведучий Коля Сєрга став позаштатним радником міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Про це пише "Главком" із посиланням на начальника управління кадрового менеджменту МЗС Віталія Мошківського.

Він повідомив, що Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду. Посади штатних радників не передбачено.

Коля Сєрга Фото: пресслужба "Ми були рекрутами"

35-річний військовий, співак, а в минулому телеведучий Миколай Сєрга числиться радником міністра закордонних справ з 7 грудня 2024 року. Коля Сєрга – саме так його знає більшість українців – у перші дні вторгнення вступив до лав ЗСУ. Там започаткував проєкт "Культурний десант", який обʼєднав інших артистів, музикантів, поетів, композиторів.

У серпні 2022 року президент Зеленський відзначив Сєргу орденом "За мужність" III ступеню.

У мирний час Коля Сєрга був ведучим у телепроєкті "Орел і решка", виступав резидентом Comedy Club Odessa.

31-річний Денис Коляда є випускником Українського католицького університету. Працював у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Денис Коляда та Папа римський Франциск Фото: Соцмережi

Коляда став радником очільника МЗС 25 листопада 2024 року. Того дня він оприлюднив допис у Facebook, в якому окреслив головне завдання для себе – "посилити голос України на світовій релігійній мапі".

У 2019 році Коляда балотувався у народні депутати за списками партії "Голос", але не пройшов.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю японському телеканалу NHK заявив, що Україна хоче закінчити війну у 2025 році та не буде перешкоджати цьому процесу.