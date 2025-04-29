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Стиль жизни

Украинские знаменитости собрались на звездном коктейле в Киеве (фоторепортаж)

Саня Дымов
Фото: Пресс-служба | Саня Дымов развлекал гостей драйвовыми сетами

На днях в Sapience Music Bar прошел звездный коктейльный вечер CHARITY COCKTAILS & MUSIC. Событие собрало звезд шоу-бизнеса, лайфстайл-инфлюенсеров, ведущих и представителей СМИ.

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Фокус побывал на мероприятии.

Событие идеально объединило музыку, креатив и социальную ответственность ради помощи украинским военным. Особенностью вечера стали звездные бармены, которые смешивали коктейли для гостей. Так, за баром работали OLYA SHELBY, Екатерина Лозовицкая, MISHKA, Юлия Шолудько, LADA, Маричка Довбенко и Чудо-Женщина.

OLYA SHELBY Fullscreen
OLYA SHELBY
Юлия Шолудько Fullscreen
Юлия Шолудько

За музыкальную составляющую вечера отвечали известные украинские артисты: KHAYAT, Муаяд, Мила Нитич, Uliana Royce и ТОПовый DJ страны – Саня Дымов.

KHAYAT Fullscreen
KHAYAT
Саня Дымов Fullscreen
Саня Дымов
Фото: Пресс-служба

Событие поддержали лидеры мнений и lifestyle-индустрии. Среди гостей были замечены Марина Аристова, Макс Леонов, Tom Soda, Анна Селюкова, Диана Зиброва, Андрей Ищенко, Аннета Котова, Ольга Литвинова, Вероника Дорошко, Ирэна Винцюк, Дэн Шебеко, Мила Кузнецова, Богдана Матвей и многие другие.

Алексей Донцов, Анжела Чигрин Fullscreen
Алексей Донцов и Анжела Чигрин
Настя Чорнична Fullscreen
Настя Чорнична
Tom Soda Fullscreen
Tom Soda
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Слава Соломко Fullscreen
Слава Соломко
Марина Аристова, Анна Малиновская, Ольга Бондарчук Fullscreen
Марина Аристова, Анна Малиновская и Ольга Бондарчук
Фото: Пресс-служба
Макс Леонов Fullscreen
Макс Леонов

Благодаря общим усилиям было собрано 123 тысячи гривен на нужды ВСУ.

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