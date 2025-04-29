Украинские знаменитости собрались на звездном коктейле в Киеве (фоторепортаж)

На днях в Sapience Music Bar прошел звездный коктейльный вечер CHARITY COCKTAILS & MUSIC. Событие собрало звезд шоу-бизнеса, лайфстайл-инфлюенсеров, ведущих и представителей СМИ.

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Фокус побывал на мероприятии.

Событие идеально объединило музыку, креатив и социальную ответственность ради помощи украинским военным. Особенностью вечера стали звездные бармены, которые смешивали коктейли для гостей. Так, за баром работали OLYA SHELBY, Екатерина Лозовицкая, MISHKA, Юлия Шолудько, LADA, Маричка Довбенко и Чудо-Женщина.

OLYA SHELBY

Юлия Шолудько

За музыкальную составляющую вечера отвечали известные украинские артисты: KHAYAT, Муаяд, Мила Нитич, Uliana Royce и ТОПовый DJ страны – Саня Дымов.

KHAYAT

Саня Дымов Фото: Пресс-служба

Событие поддержали лидеры мнений и lifestyle-индустрии. Среди гостей были замечены Марина Аристова, Макс Леонов, Tom Soda, Анна Селюкова, Диана Зиброва, Андрей Ищенко, Аннета Котова, Ольга Литвинова, Вероника Дорошко, Ирэна Винцюк, Дэн Шебеко, Мила Кузнецова, Богдана Матвей и многие другие.

Алексей Донцов и Анжела Чигрин

Настя Чорнична

Tom Soda

Мирослава Мандзюк

Слава Соломко

Марина Аристова, Анна Малиновская и Ольга Бондарчук Фото: Пресс-служба

Макс Леонов

Благодаря общим усилиям было собрано 123 тысячи гривен на нужды ВСУ.

Ранее Фокус писал, как прошла премия YUNA 2025.