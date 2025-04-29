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Стиль життя

Українські знаменитості зібралися на зірковому коктейлі в Києві (фоторепортаж)

Саня Димов
Фото: Пресс-служба | Саня Димов розважав гостей драйвовими сетами

Днями в Sapience Music Bar пройшов зірковий коктейльний вечір CHARITY COCKTAILS & MUSIC. Подія зібрала зірок шоу-бізнесу, лайфстайл-інфлюенсерів, ведучих і представників ЗМІ.

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Фокус побував на заході.

Подія ідеально поєднала музику, креатив і соціальну відповідальність заради допомоги українським військовим. Особливістю вечора стали зіркові бармени, які змішували коктейлі для гостей. Так, за баром працювали OLYA SHELBY, Катерина Лозовицька, MISHKA, Юлія Шолудько, LADA, Марічка Довбенко та Чудо-Жінка.

ОЛЯ ШЕЛБІ Fullscreen
ОЛЯ ШЕЛБІ
Юлія Шолудько Fullscreen
Юлія Шолудько

За музичну складову вечора відповідали відомі українські артисти: KHAYAT, Муаяд, Міла Нітіч, Uliana Royce і ТОПовий DJ країни – Саня Димов.

KHAYAT Fullscreen
KHAYAT
Саня Димов Fullscreen
Саня Димов
Фото: Пресс-служба

Подію підтримали лідери думок і lifestyle-індустрії. Серед гостей було помічено Марину Арістову, Макса Леонова, Tom Soda, Анну Селюкову, Діану Зіброву, Андрія Іщенка, Аннету Котову, Ольгу Литвинову, Вероніку Дорошко, Ірену Вінцюк, Дену Шебеку, Мілу Кузнєцову, Богдану Матвіїв та багатьох інших.

Олексій Донцов, Анжела Чигрин Fullscreen
Олексій Донцов і Анжела Чигрин
Настя Чорнична Fullscreen
Настя Чорнична
Том Сода Fullscreen
Том Сода
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Слава Соломко Fullscreen
Слава Соломко
Марина Арістова, Анна Малиновська, Ольга Бондарчук Fullscreen
Марина Арістова, Анна Малиновська та Ольга Бондарчук
Фото: Пресс-служба
Макс Леонов Fullscreen
Макс Леонов

Завдяки спільним зусиллям було зібрано 123 тисячі гривень на потреби ЗСУ.

Раніше Фокус писав, як пройшла премія YUNA 2025.