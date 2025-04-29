Українські знаменитості зібралися на зірковому коктейлі в Києві (фоторепортаж)

Днями в Sapience Music Bar пройшов зірковий коктейльний вечір CHARITY COCKTAILS & MUSIC. Подія зібрала зірок шоу-бізнесу, лайфстайл-інфлюенсерів, ведучих і представників ЗМІ.

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Фокус побував на заході.

Подія ідеально поєднала музику, креатив і соціальну відповідальність заради допомоги українським військовим. Особливістю вечора стали зіркові бармени, які змішували коктейлі для гостей. Так, за баром працювали OLYA SHELBY, Катерина Лозовицька, MISHKA, Юлія Шолудько, LADA, Марічка Довбенко та Чудо-Жінка.

ОЛЯ ШЕЛБІ

Юлія Шолудько

За музичну складову вечора відповідали відомі українські артисти: KHAYAT, Муаяд, Міла Нітіч, Uliana Royce і ТОПовий DJ країни – Саня Димов.

KHAYAT

Саня Димов Фото: Пресс-служба

Подію підтримали лідери думок і lifestyle-індустрії. Серед гостей було помічено Марину Арістову, Макса Леонова, Tom Soda, Анну Селюкову, Діану Зіброву, Андрія Іщенка, Аннету Котову, Ольгу Литвинову, Вероніку Дорошко, Ірену Вінцюк, Дену Шебеку, Мілу Кузнєцову, Богдану Матвіїв та багатьох інших.

Олексій Донцов і Анжела Чигрин

Настя Чорнична

Том Сода

Мирослава Мандзюк

Слава Соломко

Марина Арістова, Анна Малиновська та Ольга Бондарчук Фото: Пресс-служба

Макс Леонов

Завдяки спільним зусиллям було зібрано 123 тисячі гривень на потреби ЗСУ.

Раніше Фокус писав, як пройшла премія YUNA 2025.