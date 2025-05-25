"Военный преступник": ведущий из Украины "исправил" граффити с Путиным в Южной Африке (видео)

Украинский телеведущий Питер Залмаев находился в южноафриканском городе Йоханнесбург, где наткнулся на граффити с главой РФ Владимиром Путиным с помощью трафарета и краски. В то же время местные выразили недовольство действиями украинского журналиста, однако он отстоял свою позицию.

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Соответствующий ролик телеведущий разместил на своей странице в Instagram.

Во время прогулки по Йоханнесбургу, Залмаев увидел на одной из стен граффити с Путиным, поэтому решил немного "исправить". Он добавил ему на лбу надпись с помощью трафарета и красной краски — war criminal (военный преступник).

После этого, к Питеру начали подходить местные, которые являются вероятными сторонниками России. Они пытались помешать ведущему и встряли с ним в словесный конфликт, и украинский ведущий объяснил свою позицию, почему он так сделал.

"Я родился в Украине, и я вижу эти ужасы [войны] каждый день. Поэтому он — военный преступник", — ответил Залмаев на упреки рядовых жителей южноафриканского города.

Ранее сообщалось, что мама известного телеведущего поддержала Путина и Россию. Слава Демин говорит, что не поддерживает с ней связи, ведь уже много лет между ними продолжаются конфликты.

Впоследствии стало известно, как известный шоумен попал под обстрел в Киеве. Денис Жупник рассказал, как прятался во время утренней атаки россиян 7 мая.