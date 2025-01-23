"GTA 6" выйдет на Steam неожиданно раньше, но есть один нюанс: это не та игра (фото)

Так называемая пародия на Grand Theft Auto 6 уже готовится к запуску на Steam несмотря на то, что PlayStation изъяла ее из магазина.

Related video

Пародия на GTA 6 под названием Grand Taking Ages 6 смогла убедить компанию Valve, которой принадлежит Steam, что она может продаваться через онлайн-сервис, пишет Eurogamer.

Такое решение было принято уже после того, как Sony удалила версию проекта для PS5, которая должна была выйти в PlayStation Store.

После этого разработчики "пародии" решили переименовать свое детище, убрав из названия число 6. Дата выхода переименованной игры на Steam была назначена на июль 2025 года. Также появились некоторые подробности о том, что из себя будет представлять игра на самом деле.

В компании Violarte, которая занимается разработкой Grand Taking Ages, заявили, что это будет симулятор, в котором игроки будут управлять разработчиком игр.

Разработчики внесли изменения для того, чтобы убедить владельца Steam в том, что их проект является абсолютно законным и не нарушает авторские права. Отмечается, что изменения были внесены в логотип и оформление игры, чтобы игра четко отличалась от GTA 6, разрабатываемой студией Rockstar.

Компания-разработчик Violarte также уверенна в том, что удаление их игры из магазина Sony было временным.

"Мы искренне верим, что с недавними обновлениями Grand Taking Ages теперь готова к повторному размещению в PlayStation Store. Мы твердо уверенны, что в этот раз не возникнет никаких проблем с Sony, учитывая внесенные нами изменения", — заявили разработчики.

В Violarte добавили, что снова попросили Sony вернуть страницу игры Grand Taking Ages в магазине.

Сама же Grand Theft Auto 6 от Rockstar должна выйти в конце 2025 года.

Напомним, названа возможная стоимость Grand Theft Auto VI. Аналитики утверждают, что стоимость GTA 6 в 2025 году может сломать "ключевой ценовой барьер".