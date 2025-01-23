"GTA 6" вийде на Steam несподівано раніше, але є один нюанс: це не та гра (фото)

Так звана пародія на Grand Theft Auto 6 вже готується до запуску на Steam попри те, що PlayStation вилучила її з магазину.

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Пародія на GTA 6 під назвою Grand Taking Ages 6 змогла переконати компанію Valve, якій належить Steam, що вона може продаватися через онлайн-сервіс, пише Eurogamer.

Таке рішення було ухвалено вже після того, як Sony видалила версію проєкту для PS5, яка мала вийти в PlayStation Store.

Після цього розробники "пародії" вирішили перейменувати своє дітище, прибравши з назви число 6. Дата виходу перейменованої гри на Steam була призначена на липень 2025 року. Також з'явилися деякі подробиці про те, що з себе представлятиме гра насправді.

У компанії Violarte, яка займається розробкою Grand Taking Ages, заявили, що це буде симулятор, у якому гравці керуватимуть розробником ігор.

Розробники внесли зміни для того, щоб переконати власника Steam у тому, що їхній проєкт є абсолютно законним і не порушує авторські права. Зазначається, що зміни було внесено в логотип та оформлення гри, щоб гра чітко відрізнялася від GTA 6, яку розробляє студія Rockstar.

Компанія-розробник Violarte також упевнена в тому, що видалення їхньої гри з магазину Sony було тимчасовим.

"Ми щиро віримо, що з недавніми оновленнями Grand Taking Ages тепер готова до повторного розміщення в PlayStation Store. Ми твердо впевнені, що цього разу не виникне жодних проблем із Sony, враховуючи внесені нами зміни", — заявили розробники.

У Violarte додали, що знову попросили Sony повернути сторінку гри Grand Taking Ages у магазині.

Сама ж Grand Theft Auto 6 від Rockstar має вийти наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, названо можливу вартість Grand Theft Auto VI. Аналітики стверджують, що вартість GTA 6 у 2025 році може зламати "ключовий ціновий бар'єр".