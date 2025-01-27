Станет ли Doom: The Dark Ages концом всей серии: разработчики дали ответ

Релиз новой части франшизы ожидается уже 15 мая, но что будет после него.

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Последняя часть франшизы Doom от студии id Software не завершится на релизе Doom: The Dark Ages, пишет Gamespot.

"Эта часть не предназначена для того, чтобы стать концом чего-либо. Сейчас мы сосредоточены только на последнем релизе, но Doom: The Dark Ages – это не точка в конце предложения", — заявил креативный директор Хьюго Мартин.

Пока студия id Software не планирует, что будет после Doom: The Dark Ages, но также не исключает появление большего количества игр в этой же вселенной.

Известно, что Doom: The Dark Ages выйдет на ПК 15 мая, а также на PS5 и Xbox Series X|S. Также разработчики уже подтвердили, что в предстоящем релизе не будет многопользовательского режима.

Как последняя часть одной из лучших серий шутеров всех времен, Doom: The Dark Ages казалась хорошим кандидатом на многопользовательский режим. Но в рамках Xbox Developer Direct Bethesda, студия id Software объявила, что в предстоящей игре не будет такого режима.

По словам исполнительного продюсера Doom: The Dark Ages Марти Стрэттон, новая игра полностью сосредоточена на создании "эпической кампании".

"Мы приняли такое решения заранее, чтобы полностью посвятить себя кампании. Это наша самая большая, самая обширная, самая эпическая кампания из всех выпущенных, и мы очень довольным своим решением", — говорит Стрэттон.

Руководитель проекта Хьюго Мартин заявил, что решение сосредоточиться на одиночной кампании позволило команде добавить некоторые из самых смелых поворотов The Dark Ages, включая возможность сражаться с помощью меха.

"Вот почему мы смогли добавить и дракона, и меха Atlan. Мы сосредоточились только на одиночной кампании и повысили уровень этого опыта для игроков", — добавил Мартин.

Напомним, раскрыты системные требования Doom: The Dark Ages. Как и предполагалось, игрокам понадобится чудовищно мощный компьютер для игры с максимальными настройками графики Ultra в разрешении 4K. Также понадобится довольно мощная машина, чтобы запустить игру с минимальными настройками.