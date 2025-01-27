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Чи стане Doom: The Dark Ages кінцем усієї серії: розробники дали відповідь

Doom: The Dark Ages
Фото: Id Software | Doom: The Dark Ages

Реліз нової частини франшизи очікується вже 15 травня, але що буде після нього.

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Остання частина франшизи Doom від студії id Software не завершиться на релізі Doom: The Dark Ages, пише Gamespot.

"Ця частина не призначена для того, щоб стати кінцем чого-небудь. Зараз ми зосереджені тільки на останньому релізі, але Doom: The Dark Ages — це не крапка наприкінці речення", — заявив креативний директор Г'юго Мартін.

Поки студія id Software не планує, що буде після Doom: The Dark Ages, але також не виключає появу більшої кількості ігор у цьому ж всесвіті.

Відомо, що Doom: The Dark Ages вийде на ПК 15 травня, а також на PS5 і Xbox Series X|S. Також розробники вже підтвердили, що в майбутньому релізі не буде багатокористувацького режиму.

Як остання частина однієї з найкращих серій шутерів усіх часів, Doom: The Dark Ages здавалася хорошим кандидатом на багатокористувацький режим. Але в рамках Xbox Developer Direct Bethesda, студія id Software оголосила, що в майбутній грі не буде такого режиму.

За словами виконавчого продюсера Doom: The Dark Ages Марті Стреттон, нова гра повністю зосереджена на створенні "епічної кампанії".

"Ми прийняли таке рішення заздалегідь, щоб повністю присвятити себе кампанії. Це наша найбільша, найбільша, наймасштабніша, найепічніша кампанія з усіх випущених, і ми дуже задоволені своїм рішенням", — каже Стреттон.

Керівник проєкту Г'юго Мартін заявив, що рішення зосередитися на одиночній кампанії дало змогу команді додати деякі з найсміливіших поворотів The Dark Ages, включно з можливістю битися за допомогою мєха.

"Ось чому ми змогли додати і дракона, і мєха Atlan. Ми зосередилися тільки на одиночній кампанії та підвищили рівень цього досвіду для гравців", — додав Мартін.

Нагадаємо, розкрито системні вимоги Doom: The Dark Ages. Як і передбачалося, гравцям знадобиться жахливо потужний комп'ютер для гри з максимальними налаштуваннями графіки Ultra з роздільною здатністю 4K. Також знадобиться досить потужна машина, щоб запустити гру з мінімальними налаштуваннями.