Во всем виноваты крыши: почему был отложен выход Assassin's Creed Shadows

Разработчики новой игры рассказали, что задержало выход игры до середины марта.

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Стала известна причина последней задержки выхода игры Assassin’s Creed Shadows, релиз которой должен состояться 20 марта 2025 года, пишет Insider Gaming.

Игровой директор AC Shadows Шарль Бенуа рассказал, с чем была связана задержка в месяц релиза игры. По его словам, это произошло из-за "полировки нескольких вещей в процессе", которые должны сделать игру более увлекательной и сбалансированной. Также разработчики столкнулись с проблемой "суперсложных" крыш в Японии.

Бенуа подчеркнула, что крыши в Assassin’s Creed Shadows и другие элементы японской архитектуры являются "самой сложной вещью", над которыми работала студия в AC Odyssey и Syndicate.

Так, разработчикам пришлось отдельно прописать коды и сделать анимации, чтобы паркур в этих сложных областях был более плавным. Разработчики считают, что им удалось справиться с этой нелегкой задачей и ситуация "улучшилась за последние несколько месяцев".

Первая дата релиза Assassin’s Creed Shadows была назначена на ноябрь 2024 года, но задержки отсрочили эту дату сперва до февраля 2025 года, а в итоге – до марта 2025 года. Поэтому игроки очень надеются на то, что эта последняя задержка на месяц действительно была последней.

Кроме этого, недавно вышел первый трейлер игрового процесса DLC к Assassin’s Creed Shadows под названием Claws of Awaji.

В информации к трейлеру говорится, что DLC привнесет в игру более 10 часов контента, новый регион, оружие, побочные задания, снаряжение и навыки.

Отмечается, что DLC к предстоящей игре будет полностью бесплатным для тех, кто сделает предзаказ Assassin’s Creed Shadows на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.

Напомним, раскрыты системные требования для Assassin's Creed Shadows. Разработчик Ubisoft обнародовал системные требования к "железу" перед выходом Assassin's Creed Shadows.