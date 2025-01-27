У всьому винні дахи: чому було відкладено вихід Assassin's Creed Shadows

Розробники нової гри розповіли, що затримало вихід гри до середини березня.

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Стала відома причина останньої затримки виходу гри Assassin's Creed Shadows, реліз якої має відбутися 20 березня 2025 року, пише Insider Gaming.

Ігровий директор AC Shadows Шарль Бенуа розповів, з чим була пов'язана затримка в місяць релізу гри. За його словами, це сталося через "полірування кількох речей у процесі", які мають зробити гру більш захопливою та збалансованою. Також розробники зіткнулися з проблемою "суперскладних" дахів у Японії.

Бенуа наголосила, що дахи в Assassin's Creed Shadows та інші елементи японської архітектури є "найскладнішою річчю", над якими працювала студія в AC Odyssey і Syndicate.

Так, розробникам довелося окремо прописати коди та зробити анімації, щоб паркур у цих складних областях був більш плавним. Розробники вважають, що їм вдалося впоратися з цим нелегким завданням і ситуація "покращилася за останні кілька місяців".

Перша дата релізу Assassin's Creed Shadows була призначена на листопад 2024 року, але затримки відтермінували цю дату спершу до лютого 2025 року, а зрештою — до березня 2025 року. Тому гравці дуже сподіваються на те, що ця остання затримка на місяць дійсно була останньою.

Крім цього, нещодавно вийшов перший трейлер ігрового процесу DLC до Assassin's Creed Shadows під назвою Claws of Awaji.

В інформації до трейлеру йдеться про те, що DLC привнесе в гру понад 10 годин контенту, новий регіон, зброю, побічні завдання, спорядження і навички.

Зазначається, що DLC до майбутньої гри буде повністю безкоштовним для тих, хто зробить передзамовлення Assassin's Creed Shadows на PlayStation 5, Xbox Series S|X і ПК.

Нагадаємо, розкрито системні вимоги для Assassin's Creed Shadows. Розробник Ubisoft оприлюднив системні вимоги до "заліза" перед виходом Assassin's Creed Shadows.