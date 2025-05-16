Тупая, смешная и про зомби: на Epic Games бесплатно раздают культовую игру Dead Island 2

Журналисты гейм-индустрии отмечают, что это одна из лучших игр, которую можно получить бесплатно. Dead Island 2, рассказывающая о зомби-апокалипсисе в Лос-Анджелесе, вышла в 2023 году.

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Об этом пишет EGW.

Трейлер Dead Island 2

Выпущенная в 2023 году, Dead Island 2 — долгожданное продолжение оригинального культового хита 2011 года. Действие происходит в зомбированной версии Лос-Анджелеса — также известной как "HELL-A" — вы играете за одного из нескольких выживших с иммунитетом, пытающихся проложить себе путь к жизни, буквально прорубаясь через орды зомби.

"Представьте себе солнечный свет, пальмы и артериальные брызги. Это туповато, но это весело", — пишут журналисты. Оружие ухудшается, так что его игроку приходится постоянно менять: от катаны, найденной в голливудском особняке за миллионы долларов – до молотка-гвоздодера, подобранного на улице.

Трейлер Dead Island 2

"Практически невозможно перестать улыбаться во время игры", — писали обозреватели в 2023 году, когда игра вышла на экраны. Продолжительность кампании составляет около 15 часов, и хотя это не открытый мир, созданные вручную зоны Лос-Анджелеса кажутся живыми, как в фильмах категории B.

"Конечно, это глупо, но это тот тип глупости, который работает. Вы здесь не для глубины повествования. Вы здесь, чтобы обезглавливать зомби-серферов бензопилой", — сообщают журналисты.

В играх про зомби Dead Island 2 вошел в десятку лучших на сайте Metacritic:

The Last of Us Part II (2020) 93 голосов.

Left 4 Dead 2 (2009) 89 голосов.

Resident Evil Village (2021) 84 голосов.

Dead Rising 3 (2013) 78 голосов.

Dying Light 2 (2022) 77 голосов.

Dead Island 2 (2023) 75 голосов.

Также бесплатно раздают Happy Game - короткий, жуткий сайд-скроллер с мультяшной кровью и сюрреалистическими вибрациями. Вы проводите маленького мальчика через три тревожных сновидных ландшафта, с игровым процессом, который в основном состоит из головоломок и интерактивного ужаса. Саундтрек написали чешские музыканты DVA.

Но даже популярному Dead Island 2, скорей всего, не удастся повторить ажиотаж, который начался, когда на Epic раздавали GTA V в 2020 году. Раздача буквально сломала интернет: Epic Games Store рухнул из-за трафика, а окно бесплатной игры вызвало массовый приток новых пользователей. В течение нескольких дней "GTA V free" было трендом по всему миру.

Напомним, фанаты тяжело восприняли отсрочку выхода популярной игры GТА 6. В Reddit-треде по переносу релиза даже закрепили номер горячей линии для предотвращения самоубийств.