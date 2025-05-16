Тупа, смішна і про зомбі: на Epic Games безкоштовно роздають культову гру Dead Island 2

Журналісти гейм-індустрії зазначають, що це одна з найкращих ігор, яку можна отримати безкоштовно. Dead Island 2, що розповідає про зомбі-апокаліпсис у Лос-Анджелесі, вийшла у 2023 році.

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Про це пише EGW.

Трейлер Dead Island 2

Випущена у 2023 році, Dead Island 2 — довгоочікуване продовження оригінального культового хіта 2011 року. Дія відбувається в зомбованій версії Лос-Анджелеса — також відомій як "HELL-A" — ви граєте за одного з кількох тих, хто вижив з імунітетом і намагається прокласти собі шлях до життя, буквально прорубуючись через орди зомбі.

"Уявіть собі сонячне світло, пальми й артеріальні бризки. Це тупувато, але це весело", — пишуть журналісти. Зброя погіршується, тож її гравцеві доводиться постійно міняти: від катани, знайденої в голлівудському маєтку за мільйони доларів — до молотка-цвяходера, підібраного на вулиці.

Трейлер Dead Island 2

"Практично неможливо перестати посміхатися під час гри", — писали оглядачі у 2023 році, коли гра вийшла на екрани. Тривалість кампанії становить близько 15 годин, і хоча це не відкритий світ, створені вручну зони Лос-Анджелеса здаються живими, як у фільмах категорії B.

"Звісно, це нерозумно, але це той тип нерозумності, який працює. Ви тут не для глибини оповіді. Ви тут, щоб обезголовлювати зомбі-серферів бензопилою", — повідомляють журналісти.

В іграх про зомбі Dead Island 2 увійшов до десятки найкращих на сайті Metacritic:

The Last of Us Part II (2020) 93 голосів.

Left 4 Dead 2 (2009) 89 голосів.

Resident Evil Village (2021) 84 голосів.

Dead Rising 3 (2013) 78 голосів.

Dying Light 2 (2022) 77 голосів.

Dead Island 2 (2023) 75 голосів.

Також безплатно роздають Happy Game — короткий, моторошний сайд-скролер із мультяшною кров'ю і сюрреалістичними вібраціями. Ви проводите маленького хлопчика через три тривожні сновидні ландшафти, з ігровим процесом, який в основному складається з головоломок та інтерактивного жаху. Саундтрек написали чеські музиканти DVA.

Але навіть популярному Dead Island 2, найімовірніше, не вдасться повторити ажіотаж, який почався, коли на Epic роздавали GTA V 2020 року. Роздача буквально зламала інтернет: Epic Games Store завалився через трафік, а вікно безкоштовної гри викликало масовий приплив нових користувачів. Протягом кількох днів "GTA V free" було трендом по всьому світу.

Нагадаємо, фанати важко сприйняли відтермінування виходу популярної гри GTA 6. У Reddit-треді щодо перенесення релізу навіть закріпили номер гарячої лінії для запобігання самогубствам.