Показывает оккупантов героями: украинские геймеры возмущены новой игрой про Гостомель в Steam

В цифровом магазине Steam появилась страница российской видеоигры Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes. Она посвящена событиям начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ней игроку предлагают выступить на стороне российских военных.

В сервисе Steam появилась страница российской игры Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes (русское название — "Гостомельские богатыри"), сообщают "Украинские новости". По замыслу авторов, игрок управляет российскими десантниками, которые участвуют в боях за Гостомель в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Игру создала российская студия Cats Who Play. На ее странице в Steam отмечается, что сюжет посвящен событиям первых дней войны. При этом российских военных показывают как "героев", а война подается в интерпретации российской пропаганды.

"Это не документальный фильм, но она со всей серьезностью воспроизводит события первых дней войны — от момента блестящего российского десанта в окрестностях Киева до времени, когда война, казалось, могла завершиться подписанием проекта мирного соглашения в Стамбуле в марте 2022 года", — отмечается в описании продукта.

Украинская война: Герои Гостомеля

Пользователи, которые обратили внимание на проект, отмечают, что игра воспроизводит российские нарративы о войне против Украины и фактически оправдывает вторжение РФ.

"Кампания из 6 миссий для одного игрока, которые воспроизводят важные моменты действий воздушно-десантных войск России в Киевской области в феврале-марте 2022 года. От высадки десанта в аэропорту им. Антонова в Гостомеле, до момента вывода войск в ходе "жеста доброй воли" в конце марта 2022 года", — приведено описание кампании на странице игры в Steam.

Как пожаловаться на игру в Steam

После появления страницы игры украинское игровое сообщество призвало пользователей Steam массово жаловаться на этот проект, чтобы удалить его с платформы. Пользователям предлагают зайти на страницу игры в Steam, нажать кнопку со значком флажка ("Пожаловаться") и выбрать причину обращения. Среди возможных оснований можно назвать "Клевета" или "Нарушение закона". В жалобе советуют указывать, что игра содержит дискриминацию украинцев, пропагандирует русский фашизм, оправдывает войну против Украины и манипулирует историческими фактами.

Украинская война: Герои Гостомеля

Также известно, что российская студия Cats Who Play ранее упоминалась в исследовании The Games Gathering, которое было посвящено российской пропаганде в видеоиграх.

Напомним, что в России объявили "нежелательной организацией" украинскую компанию GSC Game World. Она является разработчиком видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Российская прокуратура обвинила студию в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины и "дискредитации" РФ. Также компания проводила сборы средств в помощь украинской армии.

Ранее мы также информировали, что релиз видеоигры Grand Theft Auto VI был перенесен на 19 ноября 2026 года. В студии Rockstar Games объяснили, что команде нужно дополнительное время для завершения разработки и доработки всех систем. Это нужно для того, чтобы игра соответствовала как ожиданиям аудитории, так и внутренним стандартам качества компании.