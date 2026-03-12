Показує окупантів героями: українські геймери обурені новою грою про Гостомель у Steam

У цифровому магазині Steam з’явилася сторінка російської відеогри Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes. Вона присвячена подіям початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У ній гравцеві пропонують виступити на боці російських військових.

У сервісі Steam з’явилася сторінка російської гри Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes (російська назва – «Гостомельські богатирі»), повідомляють "Українські новини". За задумом авторів, гравець керує російськими десантниками, які беруть участь у боях за Гостомель на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Гру створила російська студія Cats Who Play. На її сторінці в Steam зазначається, що сюжет присвячений подіям перших днів війни. При цьому російських військових показують як "героїв", а війна подається в інтерпретації російської пропаганди.

«Це не документальний фільм, але вона з усією серйозністю відтворює події перших днів війни – від моменту блискучого російського десанту на околицях Києва до часу, коли війна, здавалося, могла завершитися підписанням проєкту мирної угоди в Стамбулі в березні 2022 року», — зазначається в описі продукту.

Користувачі, які звернули увагу на проєкт, наголошують, що гра відтворює російські наративи щодо війни проти України та фактично виправдовує вторгнення РФ.

"Кампанія з 6 місій для одного гравця, які відтворюють важливі моменти дій повітрянодесантних військ Росії в Київській області в лютому-березні 2022 року. Від висадки десанту в аеропорту ім. Антонова у Гостомелі, до моменту виведення військ у ході "жесту доброї волі" наприкінці березня 2022 року", — наведено опис кампанії на сторінці гри в Steam.

Після появи сторінки гри українська ігрова спільнота закликала користувачів Steam масово скаржитися на цей проєкт, щоб видалити його з платформи. Користувачам пропонують зайти на сторінку гри у Steam, натиснути кнопку зі значком прапорця ("Поскаржитися") та обрати причину звернення. Серед можливих підстав можна назвати "Наклеп" або "Порушення закону". У скарзі радять зазначати, що гра містить дискримінацію українців, пропагує російський фашизм, виправдовує війну проти України та маніпулює історичними фактами.

Також відомо, що російська студія Cats Who Play раніше згадувалася у дослідженні The Games Gathering, яке було присвячене російській пропаганді у відеоіграх.

Нагадаємо, що в Росії оголосили "небажаною організацією" українську компанію GSC Game World. Вона є розробником відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Російська прокуратура звинуватила студію фінансовій підтримці Збройних сил України та "дискредитації" РФ. Також компанія проводила збори коштів на допомогу українській армії.

