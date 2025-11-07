GTA 6 не вийде найближчим часом: у Rockstar пояснили причини та назвали точну дату релізу гри

Реліз відеогри Grand Theft Auto VI перенесено на 19 листопада 2026 року. Студія Rockstar Games повідомила, що їй потрібен додатковий час для завершення виробництва та полірування всіх систем гри, аби продукт відповідав очікуванням гравців і внутрішнім стандартам якості.

Як зазначається у відкритому листі компанії, розробники подякували аудиторії за багаторічне терпіння. У Rockstar пояснили, що розуміють рівень зацікавлення навколо шостої частини серії та високу планку, яку встановили попередні ігри. Там також підкреслили, що додаткові місяці роботи дадуть можливість завершити створення ігрового світу, який включатиме повернення до сучасного Вайс-Сіті та розгортатиметься на території штату Леоніда. Студія наголосила, що метою є не просто випустити нову частину, а створити повноцінний ігровий досвід, який відчуватиметься масштабним і завершеним.

Лист студії Rockstar Games Фото: Скриншот

Як звертає увагу видання Obozrevatel, оголошення про перенесення вплинуло на ситуацію на фондовому ринку. Після заяви студії акції материнської компанії Take-Two Interactive знизилися на майже 30 доларів під час торгів після закриття основної сесії. Видання зазначає, що інвестори сприйняли зміну дати як сигнал про можливе подовження виробничого циклу.

Разом із тим, керівник Take-Two Штраус Зельник пояснив, що рішення не є наслідком кризових процесів у Rockstar. Він наголосив, що компанія не розглядає прискорені релізи як ефективну стратегію, оскільки передчасний вихід гри може негативно вплинути як на перші враження гравців, так і на довгострокове сприйняття бренду. Крім того, Зельник підкреслив, що Take-Two вже неодноразово надавала Rockstar додатковий час для роботи над великими релізами, і такий підхід є звичайною внутрішньою практикою.

За словами керівника, перенесення дати не повинне вплинути на фінансові результати поточного року для Take-Two, оскільки компанія розраховує доходи в довгостроковій перспективі. Він також зауважив, що на ринку відомі випадки, коли студії виходили із релізами, які не були достатньо доопрацьовані, що згодом негативно позначалося на їхньому іміджі та взаємодії з аудиторією.

Чи виправдає GTA VI вкладені ресурси та очікування гравців

Загалом, очікування навколо GTA VI залишаються надзвичайно високими. Попередня частина серії — Grand Theft Auto V — з 2013 року продалася накладом понад 200 мільйонів копій і продовжує приносити прибуток завдяки багатокористувацькому режиму GTA Online. Саме тому аналітики пов’язують із новою частиною значні комерційні прогнози, очікуючи потужний старт продажів після релізу.

Також видання зазначає, що у спільноті активно тривають дискусії щодо потенційної вартості гри на старті. Деякі галузеві аналітики допускають імовірність підвищеної ціни через обсяг виробництва та технічні вимоги сучасних платформ, проте жодних офіційних підтверджень від Rockstar чи Take-Two на цей момент немає.

Obozrevatel також звертає увагу на внутрішню ситуацію в Rockstar. Зокрема, нещодавно у компанії відбулися звільнення співробітників, яких звинуватили у порушенні внутрішніх правил і можливому поширенні конфіденційної інформації. Профспілкові представники, зі свого боку, висловили думку, що звільнення могли торкнутися і тих працівників, які намагалися організувати колективне представництво.

За доступною інформацією, робота над GTA VI триває з 2020 року. Бюджет проєкту перевищує мільярд доларів, тому ця розробка є однією з найбільш затратних у галузі. Також відомо, що перший трейлер гри, оприлюднений у грудні 2023 року, зібрав понад 250 мільйонів переглядів.

